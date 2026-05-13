Los objetivos de Florentino Pérez: evitar la pañolada y resucitar el caso Negreira

Hacía once años que Florentino no daba una rueda de prensa: resucitó el caso Negreira, pidió no pitar a los jugadores y no habló de la crisis deportiva.

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Hacía once años que Florentino no daba una rueda de prensa y se quedó a gusto. 'Disparó' contra todo y contra todos. "No voy a dimitir. Me tendrán que echar a tiros" es la frase que reflejó el tono de la rueda de prensa. No hubo rastro del presidente del Real Madrid comedido de siempre. Salió desatado en una de las etapas más delicadas de su mandato. Acusó a la prensa, habló de maniobras ocultar para desbancarle y quitarle el Madrid a los socios, anunció la convocatoria de elecciones a las que se presentará y habló como nunca del caso Negreira.

¿Qué propósito pudo tener esta rueda de prensa desconcertanta de Floretino? No quiso hablar de realidades deportivas, su objetivo pareció ser resucitar el caso Negreira y evitar una pañolada en el enfrentamiento del Madrid con el Oviedo, ya descendido, en una temporada en blanco. De hecho, reivindicó que había que tratar a los jugadores como hijos y no pitarles, quitó hierro a sus peleas y puso en valor su gestión.

Nervioso y airado, resucitó el caso Negreira con el que fue más duro que nunca. "He ganado 7 ligas y me han robado 7", dijo sobre el que calificó como el caso de corrupción más grave de la historia del deporte en España. De hecho, anunció que ya tenían un informe preparado para entregar a la FIFA. “Han durado dos décadas pagando, pero es que esta tercera década son los mismos árbitros. Presentaremos un dossier importante a la UEFA para que ataje de raíz y resuelva el caso por el bien del fútbol mundial”, explicó Florentino Pérez.

“La corrupción que hay del caso Negreira es sistémica”, añadió más tarde el presidente del Real Madrid. “Que tengamos que escuchar al presidente del CTA que eso son cosas que hay que olvidar... ¿Pero como que hay que olvidar? Estamos haciendo un dossier de 500 páginas que vamos a enviar a la UEFA, que ya he ido a hablar con ellos. Es que no hay precedentes en la historia del fútbol mundial. Cómo vamos a olvidar el mayor caso de corrupción que ha habido en la historia. “Es incomprensible que sigamos viendo árbitros de aquella época en una competición como la Liga”.

"Vamos a ver si somos serios y la UEFA por fin mete mano en este tema, que la va a meter, porque no puede consentir que el fútbol más importante, que es el de Europa, esté bajo la sospecha de una corrupción pagada durante 20 años. Vamos a ver qué pasa por lo penal y luego por lo deportivo la UEFA, que nos admitió que les enviemos todo el dossier. Y vamos a ver qué pasa”.

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Florentino lanzó un órdago a los que se plantean sucederle en el club. "Algunas personas quieren acabar con la propiedad del Real Madrid", y defendió la necesidad de unos comicios cuando le quedan tres años de mandato " para defender a los socios. Desafió públicamente al que considera su contrincante futuro, Enrique Riquelme, empresario alicantino del sector de las renovables."Ese señor que habla por ahí con las eléctricas y que tiene acento sudamericano, que se presente es la oportunidad que le doy".

Florentino fue acusado por la ministra de Igualdad de machismo anacrónico. "En España ya ese tipo de comentarios son anacrónicos y denotan yo creo que la edad. Yo espero que las generaciones más jóvenes también alcen la voz contra ese machismo anacrónico y un poco casposo".

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También por decir a una de las periodistas en la rueda de prensa que también tenía derecho a hablar, diciendo “esa niña” al darle la palabra, que el resto eran muy feos y poner en duda los conocimientos sobre fútbol de una periodista del diario ABC María José Fuenteálamo. En este sentido, la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, ha pedido “respeto profesional” para las periodistas deportivas en un mensaje en la red social X. “No deben ser infantilizadas, ignoradas o cuestionadas por el hecho de ser mujeres. El menosprecio machista a estas periodistas solo nos dice que tenemos que seguir luchando contra el machismo estructural en el deporte”, ha subrayado.

Arbeloa ha respaldado a su presidente. "Nadie nos va a decir como tenemos que pensar ni como actuar", ha respaldado todas y cada una de sus tesis.

Lo que no hizo Florentino fue hacer ninguna autocrítica por la crisis deportiva.