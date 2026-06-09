El Atlético de Madrid, sobre la oferta del Real Madrid: "Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el FC Barcelona"

El galáctico de Florentino era Julián Álvarez: el Atlético de Madrid ha rechazado su oferta de 150 millones de euros

Compartir







MadridEl Atlético de Madrid ha respondido este martes al comunicado de sus "vecinos" del Real Madrid sobre los 150 millones de euros ofrecidos para intentar fichar a Julián Álvarez, subrayando que "no" agradece "nada" porque el club blanco ha "confundido la educación con agradecimiento", criticando igualmente al FC Barcelona por sopesar también el fichaje del delantero argentino.

"Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti", empezó la entidad colchonera su mensaje en la red social X. "Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada", continuó el Atlético en su cuenta.

"Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián", añadió ese mensaje. "Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el FC Barcelona", lanzó otra pulla a la entidad culé, a raíz de que hace semanas se supiese públicamente su intención de fichar a la 'Araña'.

Sobre este asunto, el Atlético de Madrid ha querido expresar su malestar por transfuguismo en las canteras. "Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, Real Madrid!", zanjó el mensaje, pero sin mención directa a los ahora merengues Aimar García, Gabriel Castrelo ni Andrés Corcoba.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Así lo prometió Florentino Pérez: "Voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions"

Florentino Pérez lo anunció por todo lo alto en el programa 'Horizonte' junto a Iker Jiménez. El líder del Real Madrid, en vísperas a las elecciones a la presidencia del club que tuvieron lugar el pasado domingo 7 de junio, dio a conocer que haría la oferta más cara que el club blanco le ha hecho a un jugador en su historia.

"Voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un jugador que que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia", ha confirmado Pérez como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Lo suyo es que sea de la media para arriba", expresa el líder blanco. Además, Pérez ha compartido la cantidad de dinero que se pondrá sobre la mesa. "Voy a hacer una oferta de 150 millones", ha lanzado en el programa de Cuatro.

La respuesta del Atlético: "Nos hacéis reír aún más que el FC Barcelona"

El Atlético de Madrid ha respondido este martes al comunicado de sus "vecinos" del Real Madrid sobre los 150 millones de euros ofrecidos para intentar fichar a Julián Álvarez, subrayando que "no" agradece "nada" porque el club blanco ha "confundido la educación con agradecimiento", criticando igualmente al FC Barcelona por sopesar también el fichaje del delantero argentino.

"Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti", empezó la entidad colchonera su mensaje en la red social X. "Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada", continuó el Atlético en su cuenta.

"Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián", añadió ese mensaje. "Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el FC Barcelona", lanzó otra pulla a la entidad culé, a raíz de que hace semanas se supiese públicamente su intención de fichar a la 'Araña'.

Por último, el Atlético expresó su malestar por transfuguismo en las canteras. "Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, Real Madrid!", zanjó el mensaje, pero sin mención directa a los ahora merengues Aimar García, Gabriel Castrelo ni Andrés Corcoba.