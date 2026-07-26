La nueva tasa también puede convertirse en una herramienta complementaria para contribuir a preservar el uso residencial del casco histórico de Laguardia

Las cuantías se situarán por debajo de los límites máximos previstos en la Norma Foral excepto para viviendas de uso turístico y hoteles de cinco estrellas

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ÁlavaLaguardia dará un paso pionero en el territorio alavés con la aprobación de la primera ordenanza municipal que permitirá aplicar una tasa turística a las estancias de los visitantes. En un pleno extraordinario del Ayuntamiento se ha aprobado la puesta en marcha de una medida que comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2027, una vez concluya toda su tramitación administrativa.

La iniciativa convierte a la capital de Rioja Alavesa en el primer municipio de Álava en desarrollar la posibilidad que abrió la Norma Foral aprobada recientemente por las Juntas Generales, que habilita a los ayuntamientos para implantar este gravamen mediante sus propias ordenanzas. El objetivo de la medida pasa por reforzar la financiación de los servicios públicos municipales vinculados al turismo, contribuir a gestionar el elevado volumen de visitantes que recibe la localidad y favorecer una actividad turística más equilibrada.

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Una localidad con miles de visitantes cada año

Pese a contar con una población de 1.544 habitantes, según los últimos datos del Eustat correspondientes a 2025, Laguardia recibe anualmente entre 90.000 y 100.000 visitantes, una cifra que ha ido creciendo durante los últimos años gracias a su consolidación como uno de los principales destinos turísticos de Euskadi.

La villa medieval ha reforzado su atractivo tras su incorporación a la red de los pueblos más bonitos de España y gracias al auge del enoturismo en Rioja Alavesa, donde las bodegas subterráneas, los viñedos y el patrimonio histórico atraen cada año a miles de viajeros nacionales e internacionales.

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Entre sus principales reclamos destacan la muralla de origen medieval, la iglesia de Santa María de los Reyes y su conocido pórtico policromado, la torre abacial, el estanque celtibérico de La Barbacana -considerado el mayor de la Edad del Hierro en Europa- o el popular reloj de la Plaza Mayor, cuyos autómatas protagonizan varias representaciones diarias.

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Precisamente esa elevada afluencia turística ha llevado al Ayuntamiento a impulsar una herramienta con la que obtener recursos adicionales destinados al mantenimiento del municipio y de los servicios que demanda ese volumen de visitantes.

Tarifas adaptadas según el tipo de alojamiento

La ordenanza establece diferentes importes en función de la categoría y del tipo de establecimiento turístico. Según el acuerdo alcanzado entre el equipo de gobierno y EH Bildu, las cuantías se situarán, con carácter general, por debajo de los límites máximos previstos en la Norma Foral, atendiendo también a las peticiones trasladadas por el propio sector turístico durante el proceso de elaboración de la normativa.

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No obstante, habrá dos excepciones. Las viviendas de uso turístico y los hoteles de cinco estrellas -aunque actualmente no existe ninguno en Laguardia- abonarán la tarifa máxima permitida por la legislación foral, fijada en 6,50 euros por estancia.

En el resto de categorías, las cuantías serán inferiores al techo previsto por la normativa provincial, aunque será el Ayuntamiento quien concrete definitivamente los importes correspondientes a cada modalidad de alojamiento.

Una medida vinculada también al acceso a la vivienda

Uno de los aspectos que ha marcado el acuerdo político ha sido el tratamiento específico de las viviendas de uso turístico. Tanto el gobierno municipal como EH Bildu consideran que la nueva tasa también puede convertirse en una herramienta complementaria para contribuir a preservar el uso residencial del casco histórico de Laguardia.

La decisión de aplicar el importe máximo permitido a este tipo de alojamientos responde al objetivo de evitar una excesiva proliferación de viviendas destinadas exclusivamente al alquiler turístico y favorecer que el centro histórico mantenga población residente.

Desde EH Bildu han defendido que la medida pretende aportar su parte a la lucha contra la crisis de acceso a la vivienda y preservar la función residencial de una villa que, debido a su atractivo turístico, soporta una creciente presión sobre su parque inmobiliario.

La tramitación continuará antes de su entrada en vigor

Tras el visto bueno del pleno, el texto se someterá al correspondiente periodo de exposición pública para que puedan presentarse alegaciones antes de su aprobación definitiva y posterior publicación oficial.

El calendario explica que el Ayuntamiento haya optado por acelerar la tramitación antes del verano, ya que el mes de agosto es inhábil para buena parte de este procedimiento y retrasar el inicio habría complicado que la normativa estuviera lista antes de finalizar el año.

La previsión municipal es que la tasa pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2027, coincidiendo con el nuevo ejercicio.

Primer paso para otros municipios alaveses

Con esta decisión, Laguardia se sitúa a la cabeza de los municipios alaveses que desarrollan la nueva normativa foral sobre las estancias turísticas.

La regulación aprobada por las Juntas Generales no obliga a los ayuntamientos a implantar este gravamen, sino que les concede la posibilidad de hacerlo mediante sus propias ordenanzas. Será, por tanto, cada consistorio quien decida si aplica o no la tasa y qué cuantías fija dentro de los límites establecidos por la legislación foral.

La experiencia de Laguardia podría servir de referencia para otros municipios con una elevada presión turística, especialmente aquellos que reciben un importante flujo de visitantes durante todo el año.