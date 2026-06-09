El Real Madrid ha comunicado que, tras la reunión de su Junta Directiva celebrada este martes, "ha realizado una oferta de 150 millones de euros" por Julián Álvarez.

Los colchoneros se han remitido "a la cláusula de rescisión".

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El Real Madrid ha comunicado que, tras la reunión de su Junta Directiva celebrada este martes, "ha realizado una oferta de 150 millones de euros" al Atlético de Madrid por los derechos federativos del delantero argentino Julián Álvarez, siendo ésta rechazada y "remitiéndose" los colchoneros "a la cláusula de rescisión". Una cláusula que es de 500 millones nada menos.

"Tras estudiarla y valorarla, el Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador", concluyó la breve nota madridista.

Llama la atención la jugada de Florentino. El Madrid ha anunciado el intento de un fichaje y su resultado frustrado, lo que no es muy habitual. Todo arrancó en la entrevista del entonces candidato a la presidencia del Real Madrid, Florentino Pérez, en Horizonte. Allí lanzó lo que podía ser un reclamo para su reelección -que pocos dudaban-.

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“El martes haremos una oferta por un jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia”. Dio algún detalle más: “Se la haremos a un gran club de la Champions; no es Haaland, no es Olise, no es Kane, no es Doku... no juega en la Premier”. Y terminó repitiendo la cifra: “Por lo menos, ofreceremos 150M€; es de nivel Galáctico total”.

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Desde entonces, se ha hablado mucho del posible futbolista elegido-. Todo parecía acotarse a tres nombres: Olise (pese a la negación, es un jugador muy, muy del agrado de Florentino y es uno de los favoritos de al afición, jugando además en la posición de la estrella del Barcelona, Lamine Yamal), João Neves o Vitinha. Pero arrancar un jugador al Bayern son palabras mayores, y más aún al actual bicampeón de la Champions, el PSG. Por el momento, la estrella anhelada por le vecino era la del eterno rival, que también interesa al Barcelona, que nunca ha llegado a poner encima de la emsa esos 150 millones ahora rechazados.

Así lo prometió Florentino Pérez: "Voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions"

Florentino Pérez lo anunció por todo lo alto en el programa 'Horizonte' junto a Iker Jiménez. El líder del Real Madrid, en vísperas a las elecciones a la presidencia del club que tuvieron lugar el pasado domingo 7 de junio, dio a conocer que haría la oferta más cara que el club blanco le ha hecho a un jugador en su historia.

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"Voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un jugador que que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia", ha confirmado Pérez como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

"Lo suyo es que sea de la media para arriba", expresa el líder blanco. Además, Pérez ha compartido la cantidad de dinero que se pondrá sobre la mesa. "Voy a hacer una oferta de 150 millones", ha lanzado en el programa de Cuatro.