El Puerto de Vigo inaugura un visor submarino gratuito que permitirá observar especies marinas a entre seis y diez metros de profundidad mediante visitas guiadas

La instalación, inspirada en 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, incorpora refugios para caballitos de mar y forma parte de la estrategia ambiental Peiraos do Solpor

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El Puerto de Vigo abre al público "Atlántida", un innovador visor submarino que permitirá contemplar gratuitamente la biodiversidad de la ría desde una perspectiva inédita. La instalación, ubicada entre seis y diez metros de profundidad, combina divulgación ambiental, accesibilidad y un homenaje a la estrecha relación de la ciudad con Julio Verne. Vecinos y visitantes podrán adentrarse en el fondo marino mediante recorridos guiados de 30 minutos, una experiencia concebida para acercar el patrimonio natural del litoral vigués a la ciudadanía.

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Un viaje inspirado en Julio Verne

El nuevo observatorio toma el nombre de "Atlántida" en referencia al legendario reino sumergido descrito en 20.000 leguas de viaje submarino. El recorrido está ambientado en el universo del escritor francés, cuya narración acompaña a los visitantes durante el descenso al visor, evocando las expediciones del capitán Nemo y el Nautilus. El acceso se realiza a través de una pasarela sobre el mar y un descenso mediante escaleras o ascensor adaptado para personas con movilidad reducida, permitiendo que cualquier visitante pueda disfrutar de la experiencia.

Un escaparate de la biodiversidad de la ría

Los grandes ventanales del visor ofrecen una observación directa de algunas de las especies más representativas de la ría de Vigo, como sargos, pintos, maragotas, lubinas, choupas, bogones o el característico pez ballesta. Además, el entorno cuenta con dos refugios específicos para caballitos de mar, cuya actividad podrá seguirse en tiempo real gracias a cámaras subacuáticas instaladas en la zona. La infraestructura está asentada sobre un fondo arenoso acondicionado con elementos que favorecen la fijación de flora y fauna autóctonas, reforzando el valor ecológico del espacio. En los días previos a la inauguración también se han registrado avistamientos de arroaces en las inmediaciones del observatorio, reflejo de la riqueza ambiental del enclave.

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Visitas gratuitas y aforo limitado

El acceso al visor será completamente gratuito, aunque las visitas estarán organizadas en grupos de un máximo de 15 personas acompañadas por guías especializados. Cada recorrido tendrá una duración aproximada de 30 minutos y permitirá conocer tanto la biodiversidad marina como las características del ecosistema de la ría. El observatorio abrirá los martes, miércoles y jueves de 16:00 a 20:00 horas, mientras que los viernes, sábados, domingos y festivos nacionales podrá visitarse de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Las pasarelas exteriores permanecerán abiertas hasta la puesta de sol, integrándose en el recorrido peatonal del proyecto Peiraos do Solpor.

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Un proyecto para acercar el puerto a la ciudadanía

Atlántida forma parte de la estrategia Blue Growth del Puerto de Vigo, orientada a impulsar la sostenibilidad, la conservación del medio marino y la integración del puerto con la ciudad. La actuación ha supuesto una inversión de 5,7 millones de euros, financiada en gran parte con fondos europeos Next Generation y con aportación de la Autoridad Portuaria de Vigo. Con esta infraestructura, el puerto incorpora un nuevo atractivo turístico y educativo que busca sensibilizar sobre la importancia de preservar los ecosistemas marinos y convertir la biodiversidad de la ría en un elemento protagonista de la experiencia de quienes visitan la ciudad.