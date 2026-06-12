David Raya: el portero que lo es por culpa de su hermano y tiene un perro de raza prohibida

Un portero que lo que es casi por casualidad, y que esconde muchos más capas de las que podría parecer.

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Juega como portero porque su hermano mayor era mejor delantero. Tiene un Bully XL de raza ahora prohibida en Reino Unido y tuvo que obtener un certificado de exención para quedárselo. Y fue Jürgen Klopp quien sugirió que podría jugar de centrocampista. David Raya, el guardameta del Arsenal y de la Selección española, guarda más capas de las que muestra en el campo.

El hermano que sin querer creó a un portero

La historia comienza en los fines de semana de Pallejà, el municipio del área metropolitana de Barcelona donde creció David Raya. En casa, la pelota mandaba. "En casa somos muy futboleros, especialmente mi padre y mi hermano mediano, que era delantero. Como tenía tres años más que yo, a mí me tocó jugar de portero, así que gracias a él puedo decir que soy portero", explicó Raya.

Pero lo que ningún analista de fútbol base habría predicho es que esa "condena" a la portería acabara incubando uno de los mejores juegos de pies de la Premier League. El secreto fueron los partidos de fútbol sala del fin de semana. "Los fines de semana jugábamos a fútbol sala con mi hermano y mis amigos y lo hacía de jugador de campo, de ahí la facilidad y la confianza para jugar con los pies." El mismo Raya que hoy inicia jugadas de ataque como si fuera un centrocampista aprendió a dominar el balón haciendo de pivote en pabellones de Cornellà. Mikel Arteta llegaría décadas después a construir un sistema táctico entero alrededor de ese don casi involuntario.

Cuando era demasiado bajo para ser portero

En el verano de 2012, con 16 años recién cumplidos, David Raya hizo las maletas y se marchó a Lancashire. Sin inglés, sin conocidos, sin nada más que una oportunidad en las categorías inferiores del Blackburn Rovers. "Un niño de 16 años que deja a su familia, a sus amigos, todo por irse a un país que no conoce, fue difícil", recordó en una entrevista con Marca en 2026.

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El recibimiento no fue halagüeño. En el Blackburn Rovers, sus perspectivas fueron inicialmente evaluadas con escepticismo: a los entrenadores les preocupaba su baja estatura para ser portero. No era la primera vez que alguien subestimaba su físico. Raya mide 1,83 metros, nada extraordinario para la posición. Pero con el tiempo, su anticipación y su lectura del juego convirtieron esa aparente limitación en irrelevante.

La trayectoria en Blackburn incluyó una cesión al Southport, equipo de la quinta división inglesa, en la temporada 2014-15. Cinco meses en un club de la Conference que, con Raya bajo los palos, llegó hasta la tercera ronda de la FA Cup, donde cayó ante el Derby County. En abril de 2015 debutó con el Blackburn en un triunfo 3-0 sobre el Leeds United y renovó su contrato el mismo mes.

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El error, el abuelo viral y la promesa cumplida

Antes de llegar al Arsenal, Raya vivió en el Brentford uno de sus momentos más amargos. En la temporada 2019-20, el equipo llegó a la final de los playoffs de ascenso a la Premier League. Perdieron 2-1 frente al Fulham, y Raya cometió un error en uno de los goles. La temporada siguiente, sin embargo, el Brentford repitió el intento y esta vez sí ascendió, convirtiendo en realidad la promesa que el portero se había hecho a sí mismo: "No me voy a mover de Inglaterra hasta que juegue en la Premier."

Cuando en agosto de 2023 llegó al Arsenal cedido, en teoría como suplente de Aaron Ramsdale, Raya tardó apenas cinco jornadas en apropiarse del puesto. En la presentación del equipo se hizo viral el vídeo de su abuelo Joaquín, que acudió al acto con una ilusión que conmovió a los aficionados gunner. Dos Guantes de Oro consecutivos en la Premier League después, nadie discute su titularidad.

Su compañero Mikel Merino lo definió con una frase que resume su perfil mejor que cualquier estadística: "La capacidad que tiene de generar conexiones con los demás, de subir la energía con todo el mundo desde primera hora de la mañana, es algo muy positivo para el equipo." Y añadió, entre risas: "Hace casi más kilómetros que yo."

El perro de raza prohibida con certificado de exención

Quizá la historia más curiosa del portero del Arsenal no ocurre en el campo sino en su mansión del norte de Londres. David Raya es dueño de un perro Bully XL, una raza que actualmente está prohibida en el Reino Unido, aunque el futbolista obtuvo un certificado de exención para su mascota, llamada Goku. El portero contrató a expertos de Elite Protection Dogs para entrenar a Goku como perro guardián en medio de una serie de robos en las casas de sus compañeros de equipo.

El nombre del animal tampoco es casual en un futbolista que creció con la cultura pop de los años 2000: Goku es el protagonista de Dragon Ball, el anime japonés que marcó una generación entera de niños españoles. Un Bully XL entrenado para vigilar una mansión londinense con el nombre del guerrero más poderoso del universo animado. En el fondo, la historia de David Raya es eso: alguien que no encajaba en el molde previsto, que se adaptó a cada restricción y convirtió cada límite en ventaja.