Miguel Ángel Nadal: consejero de su sobrino, director deportivo, concursante de tv y ahora con la Roja

A los 59 años, el futbolista mallorquín con más presencias en Mundiales de la historia ha encontrado su sitio más inesperado: la junta directiva de la RFEF.

Andoni Zubizarreta: de las porterías del fútbol mundial a director deportivo sin equipo, a los 64 años

Compartir







Miguel Ángel Nadal Homar nació en Manacor, Baleares, el 28 de julio de 1966. Jugó dieciocho temporadas consecutivas en la Liga española de fútbol, defendiendo la camiseta de dos equipos: el Real Mallorca, en dos períodos, y el F. C. Barcelona. Antes de dedicarse al fútbol, practicó tenis, llegando a ser campeón juvenil de las Islas Baleares. Además, es tío del tenista Rafael Nadal.

Es el segundo jugador con más partidos oficiales disputados en la historia del Real Club Deportivo Mallorca. Fue internacional en 62 ocasiones y fue el futbolista mallorquín con más presencias en Mundiales (3). Se retiró del fútbol activo en 2005, al finalizar su segunda etapa en el Mallorca. Y a partir de ahí comenzó otra vida.

Consejero, comentarista y bailarín de Telecinco

La primera etapa después de las botas fue la más discreta y la más variada. Desde que se retiró, se dedica a aconsejar en diferentes tareas deportivas y profesionales a su sobrino, el tenista Rafael Nadal. También ha sido comentarista de la cadena autonómica balear IB3.

Pero hay un capítulo de su posretirada que pocos recuerdan. En 2010 participó en el concurso ¡Más Que Baile! de Telecinco. El mismo año en que el defensa que había ganado la Copa de Europa con el Barcelona y disputado tres Mundiales con España se calzaba unos zapatos de baile en prime time fue también el año en que regresó al mundo del fútbol profesional de una forma más coherente con su perfil: como ayudante de Michael Laudrup en el cuerpo técnico del RCD Mallorca.

El interinato de noventa minutos y la salida de 2011

En 2011 fue entrenador interino del RCD Mallorca durante un partido, tras la marcha de Michael Laudrup (de quien era ayudante), pero abandonó el club bermellón con la llegada de Joaquín Caparrós. La temporada 2011-12 del Mallorca quedó registrada con tres entrenadores: Michael Laudrup (jornadas 1-5), Miguel Ángel Nadal (jornada 6) y Joaquín Caparrós (jornadas 7-38).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ese único partido como técnico resumió perfectamente una de las grandes paradojas de su carrera posretirada: tenía credibilidad, conocía el club como nadie, pero la gestión no era su vocación. En 2013, en una entrevista con la RFEF, reflexionó sobre esa etapa con una frase precisa: "Es muy complicado desconectar de lo que haces, pero al final lo haces, porque esto de la edad no perdona."

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Director deportivo del Mallorca (2014-2016)

Tres años después de dejar el banquillo, volvió al club en un cargo bien diferente. Su último cargo público fue en el Real Mallorca, donde ejerció como director deportivo (2014-2016) de la mano de Utz Claassen. El aterrizaje de la nueva propiedad y de Maheta Molango propició su marcha de la entidad.

No fue un mandato tranquilo. El Mallorca transitó en aquellos años entre la Segunda División y los problemas económicos estructurales. La llegada de la inversión estadounidense liderada por Maheta Molango en 2016 supuso la renovación total de la cúpula directiva y su salida.

Ocho años de golf y actos benéficos

Desde entonces, sus apariciones han sido más en actos sociales y jugando al golf. Entre 2016 y 2024, Miguel Ángel Nadal desapareció prácticamente del mapa futbolístico. Torneos benéficos, presencia puntual en actos de la Selección Española como invitado, colaboraciones esporádicas en medios. La tranquilidad, en su caso, no parecía forzada: era la de quien ha dado todo en el campo y no siente la urgencia de demostrarse nada fuera de él.

Un regreso inesperado a la primera línea

La llamada de Rafael Louzán cambió el ritmo. "Me llamó no hace mucho, me comentó la idea, su proyecto que me pareció ambicioso y bueno para el fútbol español y acepté formar parte de la directiva. Así de sencillo", explicó Nadal a Ultima Hora al conocerse la noticia.

Su nombre no estaba en ninguna quiniela y su presencia como miembro de la nueva junta directiva de la RFEF ha causado cierta sorpresa. La Junta que ha integrado tiene una particularidad histórica: por primera vez, está compuesta al 50% por hombres y mujeres, con un 25% de miembros independientes.

Su papel es que se responsabilice de la selección como jefe de expedición en los viajes y a su vez el hombre que llevará a cabo la comunicación entre la Selección Española y los seleccionados. Cuenta con una dilatada trayectoria en el fútbol profesional durante 20 años.