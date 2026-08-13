Cómo vestir en la oficina: códigos de vestimenta y qué usar

Marta Egea 13 AGO 2026 - 20:00h.

Vestir bien para ir a la oficina no quiere decir llevar siempre traje ni tampoco renunciar al estilo personal, hay que saber adaptar la ropa al sector donde se trabaja

La importancia de la entrada de un hogar, según un experto en Feng Shui: "Es por donde entra toda la energía de la casa"

Compartir







MadridVestirse para ir a la oficina parece algo fácil, pero, pocas cosas generan tantas dudas en el día a día cómo escoger qué ponerse para ir a trabajar. La manera correcta de vestir en la oficina va a depender del sector, de la cultura de empresa, del puesto, de si hay trato con clientes, del tipo de reuniones previstas y, por supuesto, del código de vestimenta implícito o explícito. No se viste igual en un despacho de abogados que en una agencia creativa.

De todos modos, existen algunas claves generales. Lo primero es entender que vestir bien para trabajar no quiere decir que se tenga que ir formal, tampoco hay que llevar traje, ni renunciar al estilo personal. Quiere decir que la ropa debe acompañar al contexto profesional y no distraer del mensaje que se quiere proyectar. La segunda que la comodidad importa, pero no se debe confundir con descuido. Por último, ante la duda, siempre es mejor ir un punto más cuidado que demasiado informal.

En la oficina ya no se viste como antes

Los códigos de vestimenta se han relajado mucho en los últimos años. El teletrabajo, la vuelta híbrida a las oficinas, la influencia de la moda cómoda y la desaparición de algunas normas rígidas han cambiado la forma de entender la ropa en el trabajo. En muchos entornos, el traje completo ya no es obligatorio y prendas como vaqueros oscuros, zapatillas limpias, blazers ligeras, camisas de lino o pantalones fluidos han ganado terreno.

No obstante, que la oficina sea más flexible no quiere decir que no haya normas. Muchas empresas ya no imponen un uniforme evidente, pero sí que mantienen ciertas expectativas. Puede que ya nadie diga que no se debe ir con chanclas, con tirantes finos o con ropa demasiado reveladora, pero esos límites siguen existiendo en muchos ambientes profesionales.

Ahí está la dificultad actual: antes había reglas más claras; ahora hay más libertad, pero también más margen para poder equivocarse. Por eso, conviene conocer los códigos básicos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

¿Cuáles son los códigos de vestimenta para la oficina?

El código más serio: business formal

El business formal es el nivel más elevado dentro de la vestimenta profesional y suele estar reservado para reuniones de alto nivel, actos corporativos, eventos institucionales o sectores muy conservadores. En este caso predominan los trajes oscuros, las camisas claras, los conjuntos de chaqueta, los vestidos estructurados, los zapatos cerrados y los accesorios discretos. La imagen debe ser pulida, sobria y muy cuidada.

En este código no se busca llamar la atención por ser original, sino transmitir respeto, seriedad y autoridad. El ajuste de las prendas, el planchado, el estado del calzado y la limpieza visual son esenciales. Una prenda formal puede perder fuerza si está arrugada, queda grande o se ve descuidada.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Formalidad de diario: business professional

El business profesional es menos solemne que el business formal. Es común en oficinas tradicionales, despachos, consultorías, banca, administración o puestos con trato frecuente con clientes. Permite trajes, americanas, pantalones de vestir, camisas blusas, faldas midi, vestidos sobrios, mocasines, salones o zapatos cerrados.

La clave está en vestir con seriedad sin necesidad de acudir siempre al traje completo. Un blazer y un pantalón de pinzas, una camisa bien planchada o un vestido recto pueden funcionar perfectamente. Conviene evitar prendas demasiado ajustadas, transparencias, escotes pronunciados, zapatillas deportivas muy informales o vaqueros desgastados.

El más común y confuso: business casual

El business casual es uno de los códigos más habituales en las oficinas actuales, pero también es uno de los que más dudas genera. Se mueve entre lo profesional y lo relajado: permite vestir con comodidad, pero sin caer en el descuido. Aquí encajan pantalones chinos, vaqueros oscuros sin rotos, camisas, blusas, polos cuidados, jerséis finos, americanas relajadas, vestidos midi, mocasines, bailarinas, botines o incluso zapatillas limpias y discretas si la empresa lo permite.

El error más común es caer en lo casual y olvidar que se va a trabajar. Una camiseta puede funcionar perfectamente si es lisa y de un buen tejido, pero si está vieja o deformada no. Un vaquero puede ser adecuado si está cuidado, pero no si está roto o muy desgastado. El equilibrio y la intención son esenciales.

Arreglado, pero sin parecer rígido: smart casual

El smart casual permite una imagen arreglada, actual y con más personalidad, pero sin llegar a la formalidad clásica. Es común en oficinas creativas, eventos profesionales relajados, comidas de trabajo o empresas donde se valora un estilo más flexible. Puede incluir vaqueros oscuros con blazer, vestidos midi con botines, pantalones fluidos con camisa, faldas satinadas con jersey fino o pantalones sastre con camiseta blanca.

La clave de este estilo es que el conjunto debe parecer pensado. No tiene que ser rígido ni tampoco demasiado serio, pero sí debe verse cuidado. Permite jugar más con colores, texturas, accesorios y tendencias, siempre que el resultado final siga siendo apropiado para un entorno profesional.

Cómodo, pero con límites: casual de oficina

El casual de oficina aparece sobre todo en empresas tecnológicas, creativas o entornos sin trato directo con clientes. Permite vaqueros, camisetas lisas, zapatillas, prendas de punto, camisas informales, pantalones cómodos o vestidos sencillos. Es el código más relajado, pero eso no quiere decir que todo valga.

Incluso en una oficina casual conviene evitar la ropa de estar por casa, el chándal completo, los leggins deportivos como pantalón principal, las chanclas, las camisetas viejas, las prendas con mensajes ofensivos o los looks demasiado descuidados. La comodidad es importante, pero la ropa debe seguir transmitiendo cierta intención profesional.