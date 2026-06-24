El pívot y el base español han sido elegidos en la primera ronda del 'draft'

Sergio Larrea fue elegido el 25 por Los Angeles de LeBron y Doncic, pero tras varios intercambios ha pasado de los New York Knicks a Dallas

Compartir







Euforia española en el famoso ‘draft’ de la NBA. Los españoles Aday Mara y Sergio Larrea han sido elegidos en la primera ronda y ya tienen destino para dejar su impronta en la liga más famosa y prestigiosa del baloncesto.

Concretamente, el pivot zaragozano, Aday Mara, ha sido elegido nada más y nada menos que por los Oklahoma City Thunder, campeones en la temporada 2024-2025, mientras que el base vallisoletano, Sergio Larrea, fue seleccionado en el puesto 25 por Los Angeles Lakers, aunque tras una sucesión de intercambios ha pasado después de los New York Knicks a los Dallas Mavericks.

Aday Mara, elegido por los Oklahoma City Thunder el 12 del draft de la NBA

Sellando un periplo de ensueño en Estados Unidos, Aday Mara, el primer español en ganar la NCAA de baloncesto americano, –título que conquistó este año con los 'Wolverines' de la Universidad de Michigan siendo clave para lograrlo–, ha cumplido también con los pronósticos en el draft.

Concretamente, las apuestas le situaban entre las 15 primeras designaciones, y así ha sido cuando, en el puesto 12, la franquicia que lidera el base canadiense Shai Gilgeous-Alexander y que tiene como pívot a Chet Holmgrem le escogía.

PUEDE INTERESARTE Denuncian al portero del Sabadell Diego Fuoli por un presunto delito de odio tras los insultos a Pedro Sánchez en la celebración del ascenso

En la decisión ha pesado sin duda su último año universitario, en el que ha promediado 12,1 puntos, 6,8 rebotes, 2,4 asistencias y 2,6 tapones, destacando los 26 puntos y 9 rebotes que firmó en la semifinal de la ‘Final Four’ ante los Arizona Wildcats.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Elegido el 12 del draft, el pivot aragonés de 21 años y 2,21 metros entra además en la historia como el cuarto mejor español, tras Pau Gasol, que fue seleccionado en el número tres por los Atlanta Hawks, que luego le traspasaron a los Memphis Grizzlies, Ricky Rubio, el cinco por los Minnesota Timberwolves, y Fran Vázquez, el once por los Orlando Magic, aunque el gallego nunca llegó a jugar en la considerada mejor liga del mundo.

Sergio Larrea, en el puesto 25 y elegido por Los Angeles, aunque jugará para Dallas

Por su parte, el base vallisoletano, Sergio Larea, de 20 años, ha sido elegido en el puesto 25 por Los Angeles Lakers de LeBron James y Luka Doncic, aunque ha sido intercambiado primero con los New York Knicks y después con los Dallas Mavaricks, donde acabará recalando.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Baba Miller, a la espera, y Aj Dybantsa elegido como número 1 por los Washington Wizards

Por su parte, el tercer español que estaba en liza en este ‘draft’, el ala-pivot Baba Miller, no fue seleccionado entre los 30 primeros elegidos y ahora debe esperar a ver si es elegido este miércoles en la segunda ronda.

Por su parte, el número uno del ‘draft’ como se esperaba, ha sido el alero AJ Dybantsa, que promedió 25,5 puntos en la NCAA en su único año universitario en Brigham Young y que ahora será el eje del proyecto de los Washington Wizards, que lo han elegido para impulsar al equipo junto al base Trae Young.

Por su parte, el número dos y el número tres del 'draft' fueron para el base Darryn Peterson y el ala-pívot Cameron Boozer, seleccionados respectivamente por los Utah Jazz y los Memphis Grizzlies, este último equipo en el que milita el alero españo Santi Aldama.

El alero Caleb Williams (Chicago Bulls) y el base Keaton Wagler (Los Angeles Clippers) completaron el 'Top 5'.