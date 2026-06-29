Gonzalo Barquilla 29 JUN 2026 - 20:26h.

Marcos Llorente ha revelado en rueda de prensa que adapta sus hábitos a su estancia con la selección española en el Mundial

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El internacional español Marcos Llorente ha hablado este lunes en rueda de prensa en la concentración de 'La Roja' en Chattanooga (Tennessee), donde el combinado nacional prepara el duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Austria.

El centrocampista del Atlético de Madrid, conocido por su estricto estilo de vida y sus rutinas de alimentación, descanso y entrenamiento, ha explicado cómo está adaptando esos hábitos durante la estancia en Estados Unidos.

Lejos de alterar su planificación, Llorente asegura que el entorno de la selección le permite mantener prácticamente intacta su rutina. Desde las luces rojas que ha mostrado en sus redes sociales para favorecer el descanso hasta los horarios de amanecer, las comidas o las cenas tras los entrenamientos, el futbolista considera que el cambio de escenario apenas está influyendo en un modo de vida que lleva años cuidando al detalle.

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Los horarios, la alimentación y el descanso, bajo control

"No tengo problema, porque los hábitos los puedo seguir igual que en casa, pero en un hotel", ha explicado. "Amanece a las 06:30 horas, lo veo. Luego, en cuanto a la comida, la selección te prepara de todo, a cualquiera. Entonces, en ese sentido, es una maravilla y, respecto a los entrenamientos, cenamos de día, así que no está cambiando nada por esa parte de los hábitos, está todo genial", ha añadido.

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El jugador rojiblanco, que recientemente ha compartido imágenes de la iluminación roja de su habitación en el hotel -un elemento que utiliza habitualmente para favorecer el descanso nocturno-, ha destacado que el cuerpo técnico y los servicios de la selección facilitan que los futbolistas puedan mantener sus rutinas de alimentación y recuperación pese al cambio de continente.

Llorente ha reconocido, no obstante, que el Mundial de Catar resultó más cómodo desde el punto de vista logístico, al disputarse todo en un mismo lugar. "Era una maravilla porque no nos movíamos nunca. Para la familia era mucho más fácil. Aquí, por ejemplo, mi familia con una hija pequeña es imposible que venga, pero es para todos igual", ha comentado.

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El internacional también ha restado importancia a las pausas de hidratación previstas durante los encuentros por las altas temperaturas. Aunque entiende que puedan romper el ritmo del juego, considera que forman parte de las condiciones del torneo y que incluso pueden aprovecharse para recuperar fuerzas o ajustar aspectos tácticos sobre el césped.

En su segundo Mundial, cuatro años después de Catar, Llorente ha asegurado que afronta la cita con la misma ilusión que entonces. "Es una competición muy importante para cualquier jugador. Da igual que ya hayas jugado uno, siempre hace especial ilusión. Es muy emotivo poder estar aquí defendiendo a tu país", ha precisado.

Llorente solo piensa en Austria y ensalza a Lamine Yamal

Marcos Llorente también ha dejado claro que no mira más allá del próximo compromiso de España y rechaza hacer cuentas con el cuadro de las eliminatorias. "Estoy centrado en Austria y creo que sería un error estar pensando todo el rato en el siguiente rival", ha afirmado, insistiendo en que el equipo debe ir "paso a paso" en el Mundial.

El futbolista madrileño de 31 años tampoco quiere entrar en el debate sobre los favoritos al título. Aunque reconoce el buen nivel de selecciones como Francia y Portugal, recuerda que "cualquier selección hoy en día te pone las cosas complicadas" y asegura que su única preocupación es "entrenar, jugar y querer ganar".

Sobre su conexión con Lamine Yamal, Llorente ha explicado que el joven extremo "no necesita mucha ayuda" y que, en muchas ocasiones, lo mejor es darle espacio para que pueda explotar su desequilibrio en el uno contra uno. "Lamine es el jugador que marca las diferencias", ha resumido, aunque ha reconocido que preparan esa coordinación mediante vídeos y conversaciones para saber qué necesita el atacante en cada momento.

El internacional también ha destacado la importancia del grupo por encima de las individualidades. Ha recordado que los 26 convocados deben estar preparados para cuando llegue su oportunidad y ha subrayado que, por muy decisivas que sean las grandes figuras, "las estrellas son importantes, pero no es el Mundial de las estrellas y no creo que nunca lo sea".

Por último, Llorente ha enviado un mensaje de apoyo a Nico Williams tras la lesión sufrida frente a Uruguay. Ha asegurado que el extremo "ya lo está llevando muchísimo mejor" y que tanto él como Yéremy Pino cuentan con el respaldo constante del vestuario, un grupo que considera una de las principales fortalezas de la selección.