Mikel Oyarzabal decidió matricularse en el grado de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Deusto

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El delantero de la selección española Mikel Oyarzabal es uno de los rostros del momento. El futbolista que se encuentra concentrado con la Selección Española en el Mundial 2026 se ha convertido en uno de los jugadores más queridos y aclamados por la afición de La Roja. Su destreza con el balón y su implicación en el terreno de juego y con sus compañeros han hecho que el guipuzcoano esté viviendo uno de sus mejores momentos en el terreno profesional y deportivo.

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Lejos del éxito en su carrera deportiva, otro de los talentos desconocidos de Mikel Oyarzabal es su trayectoria y su formación académica. Y es que el capitán de la Real Sociedad e internacional con la Selección Española ha conseguido destacar tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Su formación académica

Nacido el 21 de abril de 1997 en la localidad guipuzcoana de Eibar, Mikel Oyarzabal empezó a mostrar interés por el deporte desde muy pequeño. Antes de centrarse por completo en el fútbol llegó a practicar otras disciplinas, aunque finalmente decidió apostar por el hobby que más le gustaba.

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Sus primeros pasos los dio en el Eibar, pero siendo todavía adolescente pasó a formar parte de la cantera de la Real Sociedad. Mientras avanzaba en las categorías inferiores de la entidad donostiarra, el joven futbolista nunca dejó de lado los estudios.

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Como ha explicado él mismo Oyarzabal en varias ocasiones, tanto él como su familia consideraban que la educación era una parte esencial de su formación y que una carrera deportiva, por exitosa que fuera, no duraría para siempre. Esa forma de entender el deporte le llevó a mantener el compromiso con su formación incluso cuando ya había dado el salto al primer equipo.

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Una vez consolidado en la élite del fútbol español, Oyarzabal decidió matricularse en el grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universidad de Deusto.

No fue una decisión sencilla, ya que debía combinar las clases, los exámenes y los trabajos universitarios con los entrenamientos diarios, las concentraciones y las competiciones nacionales e internacionales. Aun así, organizó su tiempo de manera que pudiera cumplir con ambas responsabilidades y terminó obteniendo el título universitario.

Su paso por la universidad mientras se convertía en deportista de éxito

El propio futbolista ha explicado en distintas ocasiones que estudiar le permitía desconectar del fútbol durante unas horas y mantener una visión más amplia de la vida. Además, entendía que contar con una formación universitaria suponía una garantía para el futuro, una vez finalizara su etapa como deportista profesional.

Él mismo ha explicado en diferentes ocasiones que su paso por la universidad le ha ayudado a desarrollar habilidades relacionadas con la organización, la gestión y la toma de decisiones, aspectos que pueden resultar útiles tanto en el ámbito empresarial como en el deportivo.

Trayectoria deportiva y lesiones

En el apartado deportivo, la evolución de Mikel Oyarzabal ha sido constante desde su debut con el primer equipo de la Real Sociedad en 2015. Apenas unos meses después comenzó a convertirse en un jugador habitual en las alineaciones y, gracias a su calidad técnica, inteligencia táctica y capacidad goleadora, fue ganándose la confianza de los entrenadores y el cariño de la afición.

Con el paso de las temporadas asumió cada vez más responsabilidades hasta convertirse en el capitán del conjunto txuri-urdin. Su liderazgo se caracteriza por la discreción, el esfuerzo y el compromiso con el equipo. Lejos de buscar protagonismo fuera del terreno de juego, siempre ha preferido que su trabajo y su rendimiento hablen por él.

Entre los momentos más destacados de su carrera figura la conquista de la Copa del Rey con la Real Sociedad, un título muy esperado por la afición del club. Su trayectoria también ha estado marcada por la capacidad de superar dificultades. En 2022 sufrió una grave lesión de rodilla que le obligó a permanecer varios meses alejado de los terrenos de juego.

Durante ese tiempo afrontó un largo proceso de recuperación basado en el trabajo diario, la paciencia y la fortaleza mental. Una vez recuperado, regresó a la competición y volvió a ofrecer un alto nivel de rendimiento, demostrando una vez más su capacidad de sacrificio.