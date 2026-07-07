Un gol de Mikel Merino da el pase a cuartos a la 'Roja' ante la selección de Portugal

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El partido España-Portugal parecía abocado a la prórroga, pero entró Mikel Merino y dio el chupinazo. El navarro ha reconocido que estas fechas siempre "me traen suerte". "San Fermin me protege”, ha asegurado en el vestuario, donde todo era una locura, tras la victoria de este martes en Dallas, que ha dado el pase a cuartos a la 'Roja'.

El delantero de Stuttgart, Mikel Merino recogió el pase de Ferrán en el minuto 91 del partido, en una jugada al primer toque para marcar el tanto de la victoria y vencer la dura resistencia del equipo de Cristiano Ronaldo.

Como buen Navarro, el protagonista del gol nos dejó uno de los momentos de la noche con su dedicatoria a San Fermín. El héroe del partido ya en el vestuario comentaba la jugada con el pañuelico rojo puesto. "¡En el último minuto, la locura!... No sé, San Fermín me protege o algo, pero cada vez que hay un día 6 o cerca de las fiestas, tengo esa suerte. Estoy muy contento. "

El gol fue una obra maestra con la participación de tres jugadores que salieron desde el banquillo hacía unos pocos minutos.

El gol de Mikel Merino en cinco toques

Si se disecciona el gol de la victoria se aprecian los detalles de la joya de Merino. El inicio de todo fue una falta que le hacen al navarro y que este sin perder tiempo la sacó rápido sobre Fabián. Este se la devolvió a Rodri, que al primer toque también se la da a Ferrán.

Ese es el momento en el que el delantero ve la incorporación de Merino, que se ha quedado solo frente el portero portugués...No lo piensa y golpea el balón colocándolo por abajo. Fueron justo cinco toques para llegar al ansiado gol.