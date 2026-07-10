Una historia singular repleta de paradas para un jugador que acaba de fichar por el Liverpool por 40 millones. Solo con 22 años.

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Víctor Muñoz Villanueva nació el 13 de julio de 2003 en Barcelona. Es el primer jugador de la historia del CA Osasuna en ser convocado para una Copa del Mundo absoluta. Y mientras los focos se volvían hacia Pamplona para descubrir quién era ese extremo que había salido de la nada, el mercado de fichajes daba otra vuelta de tuerca y el Liverpool activó su cláusula de rescisión de 40 millones de euros y llevándoselo a Anfield ya desde la próxima temporada.

El niño pelirrojo de dos equipos

Antes de todo eso estaba Sant Adrià de Besòs, un municipio del área metropolitana de Barcelona donde se asienta el CE Sant Gabriel, fundado en 1960. Gori Peralta, coordinador del club con casi cuatro décadas de vinculación, recuerda a Víctor: "Llega de la Escola del Barça. Nosotros íbamos siempre a mirar jugadores." Lo que vio en aquel niño le llamó la atención por dos razones muy distintas: "Primero llamaba la atención porque era pelirrojo, pero luego le veíamos unas cosas impresionantes."

Lo verdaderamente singular de aquella etapa es que Víctor entrenaba con los dos equipos simultáneamente. Con el Sant Gabriel y con la Escola del Barça. Los coordinadores de ambos clubs ajustaban los horarios de los entrenos para que no coincidieran. Un niño de nueve años cambiando de instalaciones para entrenar dos veces en el mismo día.

Una familia "muy normal y muy currante"

Víctor Muñoz siempre habla de su familia con orgullo. Su padre es celador sanitario. Su madre era peluquera, profesión que tuvo que abandonar por un problema de salud en una mano. Él suele decir que sus padres son su referente principal y que le enseñaron algo que lleva como manual de uso en el fútbol: lo verdaderamente difícil en este deporte no es llegar a la cima, sino mantenerse siendo buena persona.

La filosofía tiene consecuencias prácticas. Quien le conoce en Pamplona describe que hace una vida completamente normal, y le gusta pasear por el casco antiguo, salir a cenar y recibir las visitas de su familia desde Barcelona. Valora la tranquilidad de la ciudad y el respeto de la afición cuando se le acercan por la calle. Juega al pádel. Come arroz con pollo como plato favorito. Y tiene un ídolo futbolístico: Kylian Mbappé.

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Un Clásico, el infierno en redes y el fondo del que salió

El 11 de mayo de 2025 fue el día más importante y el más duro de su vida hasta entonces. FC Barcelona y Real Madrid se enfrentaban en el Camp Nou en la jornada 35 de LaLiga. Víctor Muñoz debutó en el primer equipo del Real Madrid. El partido terminó 4-3 para el Barcelona. Y lo que vino después fue devastador, con las redes sociales del joven jugador llenándose de mensajes negativos, insultos y ataques culpándole de la derrota. La situación le obligó a cerrar los comentarios de sus perfiles. El propio Víctor reconocería después que aquel episodio le hizo tocar fondo.

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La respuesta fue volver a la cantera y jugar. Con el Real Madrid Castilla firmó 11 goles y 7 asistencias en aquella temporada, confirmando así que seguía siendo uno de los talentos más prometedores de la cantera blanca y se metió en la convocatoria del Mundial de Clubes del verano de 2025, aunque con apenas 15 minutos sobre el terreno de juego.

El 11 de julio de 2025 firmó por Osasuna. El Real Madrid cobró cinco millones de euros por el 50% de sus derechos, conservando la otra mitad. Desde el primer día en Pamplona fue titular indiscutible y terminó la temporada como el jugador con más regates completados de toda LaLiga, con 2,2 por partido, primero en la competición.

La mano izquierda y el psicólogo

Hay dos hábitos de Víctor Muñoz que quienes le siguen de cerca siempre mencionan. El primero es su superstición: siempre lleva la mano izquierda vendada antes de cada partido. Sin excepción. El segundo, más llamativo por lo que implica como gesto de normalización, es que acude de forma regular a un psicólogo deportivo. Empezó con sesiones presenciales durante su etapa en Madrid. Desde que vive en Pamplona, continúa con la terapia en formato online. "Para él, la cabeza es un músculo más que se debe entrenar igual que las piernas". Considera la psicología una herramienta clave para canalizar la presión y marcar la diferencia en el campo.

Y mientras Víctor Muñoz preparaba el torneo desde la concentración española, el Liverpool activaba su cláusula de rescisión de 40 millones de euros. De esos 40 millones, 22,5 irán al Osasuna y 17,5 al Real Madrid, que sigue siendo copropietario. El extremo que hace un año cerró los comentarios de Instagram por los insultos tras un Clásico jugará la próxima temporada en Anfield.