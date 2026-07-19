Iván Sevilla 19 JUL 2026 - 16:06h.

De madrugada, la cámara térmica de un dron descubrió a los menores en el Monte Calamorro, "de gran valor medioambiental"

La Policía Local identificó a los responsables de los distintos fuegos, que reconocieron su autoría "con cerillas y mecheros"

Compartir







MálagaLa tecnología de un dron policial resultó clave para detectar a dos menores que prendían fogatas en un espacio natural donde "se han evitado daños mayores" porque podía haberse originado un incendio en un monte de Benalmádena (Málaga).

Con esas palabras textuales, el alcalde del municipio Juan Antonio Lara reconoció la labor de la Policía Local para actuar en la prevención de fuegos en "una zona de gran valor medioambiental, de ocio y disfrute de vecinos".

PUEDE INTERESARTE Detienen a un hombre como presunto autor de un incendio en la zona de Masca, Tenerife

Desde hacía semanas, los agentes estaban llevando a cabo un dispositivo especial de vigilancia para dar con los responsables de unos actos que suponían un importante riesgo en esta época del año.

En concreto, desde que descubrieron la primera fogata en el Monte Calamorro, los drones habían estado sobrevolando el entorno hasta que en la madrugada de este 18 de julio, "la cámara térmica" de uno descubrió a "dos personas".

Varios puntos calientes e intervenidas "cerillas y mecheros"

Según informó el Ayuntamiento de Benalmádena, de inmediato se personaron en el lugar donde estaban varios policías para identificarlas. Se trataba de unos adolescentes que admitieron haber realizado los fuegos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De hecho, los agentes comprobaron que en la zona había todavía varios "puntos calientes". Además, al registrar lo que llevaban en sus mochilas vieron que tenían "cerillas y mecheros" para prender.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Algunas fogatas las habían hecho en una carretera que hay al lado del bosque, como se aprecia en las fotografías que hicieron los policías in situ. Los menores fueron trasladados a la comisaría de Policía Nacional.

Esa noche "corría aire", lo que incrementaba el peligro de incendio

Permanecieron allí bajo custodia hasta que llegaron sus padres y se instruyeron las diligencias correspondientes a los hechos. Desde el consistorio recordaron que esa noche "corría aire", lo que incrementaba el peligro de incendio forestal.

El alcalde Juan Antonio Lara valoró en un comunicado público el papel fundamental que jugó el uso de las nuevas tecnologías como los drones para "reforzar e incrementar la seguridad" en la localidad.

Y desde el consistorio reiteraron a los ciudadanos que mantengan la "máxima precaución" para evitar que se originen fuegos. También solicitaron la "colaboración" de los vecinos para que avisen en caso de "cualquier comportamiento irregular".