Carlos Plá Valencia, 19 JUL 2026 - 16:10h.

Unos voluntarios identificaron más de 40 ejemplares juveniles de una especie de raya y estas zonas de guardería desempeñan un papel fundamental en la supervivencia de esta especie

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La Universidad de Alicante (UA) acaba de confirmar una noticia sorprendente, los arenales someros de la playa de San Juan, una de las más conocidas de Alicante, se han convertido en una "guardería" para rayas, un hallazgo de gran relevancia para la conservación de esta especie en el Mediterráneo.

El descubrimiento se produjo durante la reciente celebración de una actividad de ciencia ciudadana organizada por la UA, en la que una quincena de voluntarios identificó más de 40 ejemplares juveniles de pastinaca (Dasyatis pastinaca), además de otras especies como el águila marina.

La jornada, celebrada a inicio de mes, se enmarca en el proyecto de investigación de la UA "Nuevas tecnologías y avances en el conocimiento de elasmobranquios del levante español 2 (e-Lasmo2)". Antes de iniciar el trabajo de campo, los participantes recibieron formación sobre biodiversidad marina y aprendieron a identificar especies características de los hábitats de arena superficial, incluyendo flora y fauna bentónica, así como especies de interés ecológico.

Guiados por personal investigador del Centro de Investigación Marina de Santa Pola, los voluntarios conocieron las principales técnicas empleadas en el seguimiento ecológico de estos ecosistemas, como la realización de transectos, el uso de cuadrículas de muestreo, la toma de datos ambientales, el registro fotográfico, la observación subacuática y protocolos simplificados de monitorización biológica.

Durante la actividad se localizaron más de cuarenta ejemplares juveniles de pastinaca (Dasyatis pastinaca), un resultado que aporta una evidencia científica especialmente relevante. "La elevada presencia de individuos juveniles demuestra que los arenales superficiales de Alicante funcionan como una auténtica zona de guardería para esta especie, un hábitat esencial durante sus primeras etapas de vida", explica la catedrática de Zoología de la UA, directora del CIMAR y coordinadora del proyecto, Francisca Giménez Casalduero.

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Esencial para la supervivencia de la especie

Las zonas de guardería desempeñan un papel fundamental en la supervivencia de rayas y tiburones, ya que ofrecen refugio, alimento y unas condiciones ambientales favorables para el desarrollo de los ejemplares más jóvenes. “Su identificación resulta clave para diseñar estrategias eficaces de conservación de estos animales, considerados esenciales para mantener el equilibrio y la salud de los ecosistemas marinos”, añade la catedrática.

En este sentido, Giménez Casalduero recuerda que la presencia de rayas cerca de la orilla responde al uso natural de estos hábitats y hace un llamamiento a la convivencia responsable con estas especies. "Si un bañista observa una raya, lo recomendable es mantener la distancia, no intentar manipularla y permitir que continúe su comportamiento natural. Su presencia es un indicador de la buena salud del ecosistema", señala. Los avistamientos pueden reportarse al CIMAR (cimar@ua.es).

Además de generar conocimiento científico, la jornada de voluntariado perseguía fomentar la participación activa de la ciudadanía en la conservación del medio marino y acercar la investigación a la sociedad. "La respuesta ha sido extraordinaria. Recibimos cerca de medio centenar de solicitudes para participar en una actividad para la que solo disponíamos de quince plazas, lo que demuestra el creciente interés de la sociedad por conocer y proteger nuestros ecosistemas marinos", destaca la investigadora de la UA.

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Proyecto e-Lasmo2

El proyecto e-Lasmo2, cuya finalización está prevista para 2027, tiene como objetivo ampliar el conocimiento científico sobre tiburones y rayas —conocidos como elasmobranquios— para mejorar su conservación y evaluar la presión que ejercen sobre estas especies tanto la pesca profesional como la recreativa. Entre sus principales líneas de trabajo se encuentra el diagnóstico y la caracterización de las poblaciones presentes en los arenales de la provincia de Alicante.

En el proyecto participan especialistas del Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada, del Departamento de Tecnología Informática y Computación, del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ambiente "Ramón Margalef" y del Centro de Investigación Marina de Santa Pola (CIMAR), todos ellos de la Universidad de Alicante.

El proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, y está cofinanciado por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).