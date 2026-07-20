Sara García Del Rey 20 JUL 2026 - 20:18h.

El traje con el que la selección española ha acudido a Zarzuela y La Moncloa ha desatado una oleada de bromas y memes en redes sociales

Los saludos de los jugadores a Pedro Sánchez en Moncloa: del gesto frío de Baena al toque en el brazo de Borja Iglesias

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La selección española cambió este lunes el chándal con el que conquistó el Mundial de 2026 por el traje oficial con el que acudió a las recepciones institucionales en el Palacio de La Zarzuela y La Moncloa, donde los campeones del mundo fueron recibidos por Felipe VI y Pedro Sánchez apenas un día después de levantar la copa en la final ante Argentina.

El nuevo atuendo, estrenado en una jornada marcada por los homenajes institucionales y la celebración de la segunda estrella, no tardó en convertirse en uno de los grandes protagonistas fuera del terreno de juego. Mientras los jugadores recibían las felicitaciones de la Casa Real y del Gobierno, en X comenzaron a multiplicarse las reacciones sobre su traje, dando lugar a bromas, memes y críticas que situaron el traje entre los asuntos más comentados del día en redes sociales.

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"Parece un uniforme de hotel"

Las críticas comenzaron a multiplicarse en X apenas aparecieron las primeras imágenes de los internacionales, muchos usuarios cuestionaron el diseño del traje y dejaron comparaciones de lo más variadas.

Entre los comentarios más repetidos destacan quienes aseguran que los jugadores parecen "recepcionistas de hotel", "azafatos", "comerciales" o incluso miembros de la tripulación de un crucero, mientras otros consideran que el conjunto resulta demasiado sobrio para un equipo que acaba de proclamarse campeón del mundo.

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Los memes se adueñan de la conversación

Como suele ocurrir en las grandes citas deportivas, el humor ha terminado imponiéndose en la conversación. En pocas horas han proliferado los montajes y las bromas comparando el traje con uniformes de distintas profesiones, convirtiendo el estilismo en protagonista casi al mismo nivel que la propia celebración.

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Otros usuarios ironizan con que el cambio de imagen ha hecho perder a la selección parte de la cercanía que transmitía durante el torneo con el ya icónico chándal.

También hay quien sale en defensa del estilismo

Aunque predominan las críticas, no todos los comentarios han sido negativos. Algunos usuarios defienden que se trata de una vestimenta adecuada para una recepción oficial con la Casa Real y el Gobierno, y recuerdan que el objetivo era ofrecer una imagen institucional acorde con el acto.

También hay quienes consideran exagerada la polémica y creen que el protagonismo debería seguir siendo la conquista del Mundial y no la ropa elegida para acudir a Zarzuela y La Moncloa.

Lo que debía ser un simple cambio de vestuario para los actos protocolarios ha terminado convirtiéndose en un inesperado fenómeno viral. Mientras los campeones del mundo eran homenajeados por Felipe VI y Pedro Sánchez, miles de usuarios seguían comentando en redes un traje que, para muchos, ha sido casi tan protagonista como la propia copa.