Será el segundo partido de NFL de la historia en España tras el Miami Dolphins-Washington Commanders del pasado noviembre, emitido en Mediaset Infinity

Conmoción en la NFL: encuentran muerto a Rondale Moore, un jugador de 25 años de Minnesota Vikings, en el garaje su casa

Compartir







España volverá a vibrar con la NFL. Tras una jornada llena de partidos emocionantes y una Super Bowl que fue emitida también en abierto en Cuatro y Mediaset Infinity, donde los Seattle Seahawks se impusieron a los Patriots, la gran Liga de Fútbol Americano se prepara ya para el arranque de una nueva campaña que, nuevamente, se ha propuesto traspasar fronteras. Así, Madrid volverá a ser sede de un nuevo y esperadísimo partido en el que ya se ha confirmado que estarán los Atlanta Falcons como uno de los equipos participantes. Será así el segundo de la historia en España tras el Miami Dolphins-Washington Commanders del pasado mes de noviembre, y nuevamente se jugara en el estadio del Real Madrid, el Santiago Bernabéu.

Fue exactamente el 16 de noviembre de 2025 cuando el Santiago Bernabéu vivió el primer partido de la historia de la NFL en España, que llegó a congregar a 78.610 espectadores en el estadio del Real Madrid para presenciar la victoria de los Miami Dolphins, el cual ejerció de local, en la prórroga ante los Washington Commanders por 16-13. Los Dolphins estuvieron entrenando durante la semana en el Riyadh Air Metropolitano, mientras que los Commanders usaron las instalaciones de la Ciudad Deportiva Real Madrid. Ahora, en el que será el segundo partido de NFL en España, serán los Atlanta Falcons uno de los protagonistas. La franquicia tiene en su palmarés dos Super Bowl disputadas, en 1999 y 2017, ambas saldadas con derrota, ante los Denver Broncos (34-19) y ante los New England Patriots (34-28). Esta última dejó un encuentro para el recuerdo, amargo para los Halcones, que desperdiciaron una ventaja de 3-28 y terminaron cayendo ante la espectacular remontada histórica de Tom Brady y compañía, que lograron forzar la prórroga y se coronaron campeones en el tiempo suplementario.

Madrid y el Santiago Bernabéu, otra vez sedes de la NFL en España

El partido en Madrid será uno de los nueve encuentros internacionales de la NFL que se disputarán en 2026 a lo largo de cuatro continentes, siete países y ocho estadios, y se jugará en el Bernabéu, feudo del Real Madrid CF, como parte de un acuerdo multianual con el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid.

"La pasión por la NFL en España nunca ha sido tan grande y dar la bienvenida a los Atlanta Falcons a Madrid para un partido de temporada regular representa un momento histórico para nuestra creciente base de aficionados", afirmó el Director de NFL España, Rafa de los Santos, quien añadió que para los aficionados en España, "es la oportunidad de experimentar en directo la velocidad y la intensidad del juego, en un escenario que hará que este partido sea inolvidable".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por su parte, el presidente y CEO de los Falcons, Greg Beadles, admite que están "increíblemente orgullosos de formar parte de un partido de temporada regular de la NFL en Madrid, en el icónico Bernabéu". "Atlanta y Madrid son una combinación natural, ya que acogeremos dos partidos de la fase de grupos de la selección española de fútbol en el próximo Mundial en el Mercedes-Benz Stadium", recordó.

"Esta oportunidad refleja el continuo crecimiento global tanto de la NFL como de los Atlanta Falcons y esperamos profundizar la conexión con nuestra comunidad europea al organizar otro gran evento deportivo en casa y regresar a Europa por cuarta vez en seis temporadas. En nombre de toda nuestra organización, estamos entusiasmados de poder disfrutar la rica cultura de España y colaborar con socios excepcionales como el Real Madrid CF, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. Para los Falcons es un honor formar parte del crecimiento internacional de la NFL", sentenció.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

¿Cuándo será el nuevo partido de la NFL en Madrid?

Desde la NFL indicaron que el rival de los Falcons, junto con la fecha y la hora de inicio del partido, se anunciarán cuando se publique en la próxima primavera el calendario completo de la liga para la temporada 2026, y recalcaron que España "es un mercado importante" para la competición "a nivel global", con 11 millones de aficionados que la siguen "en mayor o menor medida".

Además, como parte de un compromiso multianual más amplio y para impulsar el crecimiento del deporte a todos los niveles en España, la NFL también centrará sus esfuerzos durante todo el año en el desarrollo del programa 'NFL Flag' en el país, destinado a promocionar el 'flag football', la modalidad del fútbol americano sin contacto y que debutará como disciplina olímpica en los Juegos de Los Ángeles de 2028.

Este programa oficial juvenil de 'flag football' de la liga se lanzó en España en 2024 y ya llega a niños en colegios de Madrid, Barcelona y Zaragoza, con una expansión adicional prevista en colaboración con la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA).