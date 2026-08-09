El jugador llegó acompañado por su mujer, Antonela Roccuzzo, con semblante serio y vestido de negro

El emotivo mensaje de Rafa Nadal a Leo Messi tras la muerte de su padre: "No puedo imaginar el dolor por el que debes estar pasando"

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Lionel Messi ya está en Rosario para despedir a su padre, Jorge Horacio Messi, quien murió este sábado a los 68 años tras una larga enfermedad. El futbolista aterrizó en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas alrededor de las 20:40 horas de este sábado de agosto, procedente de Fort Lauderdale (Florida).

El jugador llegó acompañado por su mujer, Antonela Roccuzzo, con semblante serio y vestido de negro. Conforme puso un pie en suelo argentino, el astro argentino se subió a una camioneta negra escoltada por vehículos policiales y emprendió el camino hacia el Cementerio Parque El Prado, en la localidad de Pérez. Allí se celebraría una despedida íntima y estrictamente familiar, según recoge 'La Nación'.

A su llegada, hubo un gran operativo de seguridad, con accesos restringidos y vigilancia privada mientras muchos vecinos esperaban en los alrededores para dar su pésame al jugador.

Su padre murió después de una larga enfermedad

La muerte de Jorge Messi se produce después de una larga enfermedad, aunque la familia no ha dado detalles sobre la causa concreta del fallecimiento. El padre de Messi estuvo recibiendo atención médica durante las últimas semanas y su estado de salud había generado una gran preocupación en el entorno familiar del futbolista.

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El pasado 18 de junio, se conocieron los problemas de salud de Jorge Messi, justo cuando comenzó el Mundial de 2026. Ese día, Messi se mostró bastante emocionado durante el debut de Argentina. Poco después, la familia confirmó que el padre del futbolista estaba atravesando una situación médica que requería seguimiento y aseveró que estaba recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presentaba.

Días después de que se publicase esta información, Jorge Messi habría recibido el alta hospitalaria y continuaría su recuperación en casa. Esto supuso un alivio para la familia que arrastraba una gran preocupación por su salud. Hasta ahora, la familia de Messi no ha difundido ningún comunicado público sobre su fallecimiento.