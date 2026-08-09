Rafa Nadal le ha mandado a Lionel Messi un mensaje de apoyo a través de las redes sociales

El emotivo gesto de De Paul en homenaje a Leo Messi al marcar en un partido: llevaba la camiseta del astro argentino, ausente por la muerte de su padre

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Rafa Nadal le ha mandado a Lionel Messi un mensaje de apoyo tras el fallecimiento de su padre Jorge Messi: "Querido Leo, no puedo imaginar el dolor por el que debes estar pasando. Te mando todo mi cariño y mis condolencias a ti y a toda tu familia en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz, Jorge". El progenitor del futbolista argentino ha muerto a los 68 años tras una larga enfermedad.

Messi se trasladó a Argentina para despedir a su padre junto a toda su familia. El astro argentino está con su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol para dar el último adiós a su progenitor este 9 de agosto junto a algunos más allegados.

Será enterrado en el cementerio El Prado

El cuerpo de Jorge Messi será enterrado en el cementerio El Prado, ubicado a las afueras de Rosario. De momento, los detalles y el horario de la ceremonia no han trascendido.

El Sanatorio Centro de Rosario confirmó la muerte de Jorge Messi. A través de un comunicado firmado por su director médico, el doctor Carlos Mackey, informó del "fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs".

Su muerte se produjo durante la madrugada del sábado y no el viernes por la noche como señalan algunos medios. "Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias", dijo el hospital en el comunicado.

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Las redes sociales no han tardado en llenarse de cientos de comentarios para mostrar sus condolencias a la familia desde el Newell's Old Boys, el primer equipo de la infancia de Leo Messi, hasta el FC Barcelona.