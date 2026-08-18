Tras el violento incidente, el técnico ha tomado la decisión de poner fin a su matrimonio con Howaida Al-Gharbawi, su primera esposa

Pep Guardiola, más sincero que nunca, habla por primera vez de su divorcio con Cristina Serra y desvela los motivos

Compartir







El seleccionador egipcio, Hossam Hassan, tuvo que ser trasladado al hospital en las últimas horas tras caer desmayado mientras presenciaba una violenta pelea entre sus dos esposas, Howaida Al-Gharbawi y Dan Adam, en un conocido establecimiento de la costa norte de Egipto.

El incidente tuvo lugar en un restaurante en el que las dos esposas mantuvieron un a discusión acalorada que llegó al enfrentamiento físico. Tal y como informa el medio ‘Al-Arabiya’, los presentes en el local quedaron atónitos ante la escena que se desarrollaba entre las mesas del establecimiento.

PUEDE INTERESARTE FC Barcelona y Manchester City alcanzan un acuerdo para el traspaso de Rodrigo Hernández por cuatro temporadas

Las dos mujeres empezaron a reprocharse y a acusarse a viva voz hasta llegar a las manos, momento en el que varios testigos intentaron mediar para separarlas. Hassan, presente durante el altercado, colapsó debido al shock emocional que le provocó la escena y tuvo que ser atendido de urgencia.

La noticia es tema de conversación hoy en Egipto, después de que el seleccionador hubiera dirigido al equipo de fútbol en el reciente Mundial de 2026 de EEUU, Canadá y México.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El escándalo ha generado un importante revuelo mediático sin precedentes en la vida personal del técnico, quien tras el incidente ha tomado la decisión de poner fin a su matrimonio con Howaida Al-Gharbawi, su primera esposa. Tras confirmarse la separación, Al-Gharbawi ha ofrecido sus primeras declaraciones sobre el escándalo a través del mismo medio que dio a conocer la noticia.

Los secretos de la casa permanecerán dentro y no saldrán de ella ni siquiera después del divorcio", ha asegurado Al-Gharbawi, dejando claro que no tiene intención de airear más detalles sobre su relación con Hassan ni sobre las circunstancias que rodearon el enfrentamiento.