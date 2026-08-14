Gonzalo Barquilla 14 AGO 2026 - 19:34h.

La futbolista Ivis Ubarte fue asesinada por encapuchados que irrumpieron en su casa de Antón: las autoridades investigan el crimen

Matan al futbolista David Owiri, de 27 años, víctima de “un brutal ataque perpetrado por individuos desconocidos" en Uganda

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La futbolista panameña Ivis Ubarte Kirchman, de 23 años, fue asesinada a tiros la noche del martes 11 de agosto en su vivienda de El Ciruelito, en el corregimiento de Antón Cabecera, provincia de Coclé. La jugadora del Inter Panamá CF se encontraba en su vivienda cuando varios hombres encapuchados irrumpieron en el inmueble y abrieron fuego. La joven sufrió heridas de bala y murió en el lugar, según las informaciones difundidas por medios panameños.

La Fiscalía Regional de Homicidio y Femicidio trabaja para identificar y localizar a los responsables del asesinato. Las autoridades han inspeccionado el lugar de los hechos, recopilado evidencias, revisado cámaras de seguridad y tomado declaraciones a residentes de la zona para intentar determinar tanto el móvil del crimen como la identidad de los autores.

Una de las hipótesis que se investiga es que el crimen pudiera estar relacionado con un ataque ocurrido previamente en una discoteca, aunque por el momento se trata de una línea de investigación, según informa 'La Prensa'.

La futbolista fue sorprendida en su domicilio por varios encapuchados

Los atacantes irrumpieron en la vivienda de Ubarte y uno de ellos se dirigió hasta la habitación de la joven, donde abrió fuego. Según destacan 'Crítica' y 'El Siglo', la futbolista recibió tres impactos de bala: dos en el abdomen y otro en la mejilla izquierda. Los encapuchados habrían intentado además disparar previamente contra la madre de la deportista, aunque el arma se habría encasquillado. Después del ataque, los autores huyeron en un vehículo tipo sedán en dirección a la vía Panamericana. Los vecinos alertaron a la Policía y los agentes desplazados hasta el domicilio encontraron a la futbolista ya sin signos vitales.

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El escenario del crimen ha llevado a los investigadores a prestar especial atención a la posibilidad de que el ataque estuviera dirigido contra la joven. El hecho se produjo dentro de su propia residencia, un elemento que, según las pesquisas, apuntaría a una supuesta planificación y premeditación. La Fiscalía ha realizado inspecciones en el inmueble y ha recabado testimonios de residentes para obtener información sobre los movimientos de los sospechosos y sobre las circunstancias que pudieron preceder al asesinato. Por ahora, las autoridades no han esclarecido públicamente el móvil definitivo ni han informado de detenidos por el crimen.

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Una de las líneas de investigación apunta a una posible relación con un homicidio ocurrido días antes en la discoteca El Trébol, en Antón. En aquel ataque murió Nitzy Jaén Araúz, de 31 años, y otras dos personas resultaron heridas. Ubarte se encontraba en el establecimiento cuando se produjo el tiroteo, en el que también resultó herido un hombre que, según las investigaciones, podría haber sido el objetivo del ataque. Las autoridades analizan ahora si existe alguna conexión entre aquel suceso y el asesinato de la futbolista, dentro de una investigación que también contempla la posible implicación de miembros de una pandilla que opera en la zona. Por el momento, la relación entre ambos sucesos no ha sido confirmada.

El asesinato de Ubarte ha provocado además la reacción del fútbol panameño. La Federación Panameña de Fútbol y la Liga de Fútbol Femenino expresaron sus condolencias a la familia, sus compañeras y el cuerpo técnico de la jugadora. Ubarte había pasado por el Club Deportivo Universitario y el Chorrillo FC antes de incorporarse al Inter Panamá CF, con el que competía en la máxima categoría del fútbol femenino del país. En octubre de 2025 vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al debutar con la selección absoluta de Panamá en un amistoso frente a Perú, después de recibir su primera convocatoria. Su muerte ha causado conmoción en el deporte nacional mientras las autoridades tratan de esclarecer por qué fue atacada dentro de su propia vivienda.