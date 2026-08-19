Jamal Musiala ha sufrido en los últimos días, el segundo de ellos este mismo martes en un partido amistoso, "episodios breves y temporales de pérdida de conciencia"

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El futbolista del Bayern de Múnich Jamal Musiala ha asegurado que los dos desmayos sufridos en los últimos días, el segundo de ellos este mismo martes en un partido amistoso ante el FC Heidenheim, se deben a "episodios breves y temporales de pérdida de conciencia" que son provocados por "una disfunción neurológica".

"Estoy bien"

"Lo primero es lo primero: Estoy bien. Me han diagnosticado episodios breves y temporales de pérdida de conciencia que son fácilmente tratables y están causados por una disfunción neurológica. Estos pueden provocar los episodios que ocurrieron recientemente", escribió el futbolista en sus redes sociales.

El mediocentro de 23 años se fue al suelo solo ocho minutos después de saltar al campo en el encuentro de este martes contra el Heidenheim. Este episodio se suma a un incidente similar ocurrido el sábado en el partido amistoso contra el RB Leipzig, pero el internacional alemán asegura que no supone ningún riesgo para su salud a largo plazo.

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"Se que pueden parecer aterradores a primera vista, pero actualmente son parte de mi vida cotidiana. Estoy recibiendo la mejor atención médica posible y soy optimista. Lo importante es que no hay riesgos adicionales para la salud más allá de esto", explicó.

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Además, indicó que está siendo "atendido constantemente por especialistas". "Y los especialistas neurológicos aprobaron que siga haciendo mi vida normal persiguiendo mi pasión por jugar al fútbol. Tengo la sensación de que estoy por el buen camino. Lo que más me ayuda es seguir persiguiendo éxitos con vuestro increíble apoyo", afirmó.

"Espero que esto os ayude a comprender mejor la situación. Al mismo tiempo, os pido comprensión respecto a mi deseo de mantener este asunto en la esfera privada, compartiéndolo únicamente con mi círculo más cercano, el club y los expertos médicos", finalizó.