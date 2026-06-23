Marcos Llorente ha confesado en una entrevista que plantea construir un colegio para llevar a su propia hija

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En los últimos años, Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, se ha convertido en una figura que acapara titulares fuera del ámbito deportivo debido a las polémicas y las creencias que defiende, y por las que muchos seguidores le apoyan. El nombre de Marcos Llorente está ligado a diferentes creencias como su posicionamiento en contra de la crema solar o el uso de las gafas con filtros amarillos para proteger los ojos y mejoran la salud, según explica.

De manera pública también ha rechazado la alimentación convencional. El futbolista ha asegurado en multitud de ocasiones que no cree en el conteo de calorías ni en el balance energético tradicional. Por eso, sigue estrictamente la dieta paleolítica y defiende que solo importa el origen del alimento y no la cantidad. Pues bien, tras mostrarse a favor de todas estas teorías Marcos Llorente ha vuelto a sorprender una vez más.

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La intención de Marcos Llorente: construir el colegio idóneo para su hija

El futbolista ha concedido una entrevista al podcast 'Acento Noor' donde ha desvelado cuáles son sus próximos planes. Al parecer, el jugador madrileño de 31 años planea construir un colegio para que se impartan los métodos de enseñanza que él considera más apropiados para los pequeños.

"Uno de los proyectos que tenemos en mente y que me hace muchísima ilusión es un colegio hasta los seis años, donde los niños reciban la educación que nosotros consideramos que les toca oportuna. Basada no en nuestro conocimiento, sino en educaciones que ya se hacen. Que tenga el colegio un ambiente de luz bueno, que tenga muchas actividades al aire libre", explica en su entrevista el jugador.

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"Con un ambiente de luz bueno, que tenga muchas actividades al aire libre, que estén protegidos de los campos electromagnéticos, que no haya pantallas, iPads, que sean juguetes de los de entonces", añade. Además, el jugador del Atlético de Madrid ha aclarado que también se pondrá el foco en "el tema de los tóxicos" y en "la comida que se les dé" a los pequeños.

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Por último, Llorente termina confesando en su entrevista que esta intención la tiene para poder llevar a su propia hija al colegio que él considera idóneo para su educación: "Bueno, realmente, es hacer un colegio para poder llevar a mi hija. Quiero soltar a mi hija en un sitio donde sepa que va a estar perfecta, como en casa".