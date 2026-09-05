Iván Sevilla 05 SEP 2026 - 18:13h.

El tenista español sorprendió con un nuevo 'outfit' en su enfrentamiento contra el chino Yibing Wu, a quien ganó en tres sets

"Sentí que podía esconderlo, al menos un partido, estoy cómodo con otra camiseta, creo que voy a seguir así", justificó Carlos Alcaraz

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MadridUn Carlos Alcaraz con imagen renovada volvió a protagonizar un anecdótico momento ante medios de comunicación. Explicó con humor por qué llevaba una camiseta interior blanca en su último partido, generando carcajadas.

Después de su lesión y de entrenarse duro incluso con un ojo tapado en agosto, el deportista murciano está jugando el US Open en Estados Unidos. En dieciseisavos ganó con contundencia, pero no solo de eso le preguntaron después.

"Bueno, creo que enseñé demasiado el pezón últimamente. Sentí que podía esconderlo, al menos, en un partido", justificó entre risas al ser cuestionado por un periodista en rueda de prensa tras su encuentro.

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Luego, en otra declaración el murciano habló sobre si mantendría el nuevo 'outfit' en sus siguientes enfrentamientos: "No lo sé, realmente no lo sé, estoy cómodo con otra camiseta, así que creo que voy a seguir así".

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"Fue mi decisión", matizó Alcaraz sobre la camiseta extra

Acerca de quién tomó la iniciativa de que vistiera esa prenda extra bajo la principal de color marrón, aclaró que no había sido idea del patrocinador Nike: "No, fue mi decisión, fue mía".

"No me importaría jugar de nuevo así", repitió un Carlos Alcaraz que venció en tres sets a cero al tenista chino Yibing Wu. Exactamente, por 6-3, 6-4 y 6-1, sin apenas dar opciones a su rival.

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Precisamente al finalizar ese choque, otra situación llamativa que captaron las cámaras de la retransmisión del torneo ocurrió cuando el español se quitó esa camiseta blanca.

Las reacciones de gente del público grabando con su teléfono móvil ese momento también han sido compartidas en redes sociales y muy comentadas. Duró tan solo unos segundos, pues el de El Palmar se puso otra prenda.

Especialmente ha sido viral la cara de emoción de una mujer que, incluso boquiabierta, captó las imágenes mientras esbozaba una sonrisa de oreja a oreja al ver el cuerpo de Carlos Alcaraz.