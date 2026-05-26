El soberano español y el popular tenista se han reencontrado en los actos del Tour del Talento y los Premios Princesa de Girona

El rey Felipe viaja a Murcia ante la recta final de la formación militar de la princesa Leonor: el motivo y la coincidencia

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El encuentro entre el rey Felipe y Carlos Alcaraz en Murcia este martes, 26 de mayo, se ha convertido en uno de los momentos más comentados y espontáneos durante los actos del Tour del Talento y los Premios Princesa de Girona.

Una fotografía difundida por la Casa Real muestra al monarca y al tenista caminando juntos, agarrándose mutuamente del brazo y sonriendo de forma relajada, una escena poco habitual dentro del panorama institucional y que refleja la estrecha sintonía que ambos mantienen desde hace años.

La visita del soberano a Murcia llega con motivo de la celebración del Tour del Talento, iniciativa impulsada por la Fundación Princesa de Girona que reúne actividades dirigidas a jóvenes relacionadas con formación, emprendimiento, innovación y desarrollo profesional.

La ciudad murciana ha acogido durante varios días conferencias, encuentros y talleres, culminando con la presencia de Felipe VI en distintos actos oficiales.

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El encuentro del rey con Alcaraz y su relación

Hasta allí también se ha desplazado Alcaraz, convertido ya en uno de los principales referentes deportivos internacionales de España y también en uno de los rostros jóvenes más admirados del país.

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El tenista murciano ha intervenido en el acto ante estudiantes y asistentes hablando sobre la gestión de la presión, la importancia del aprendizaje y cómo ha afrontado las lesiones y la exigencia del circuito profesional.

Sin embargo, el foco mediático ha terminado centrándose en la cercanía mostrada entre el soberano y el deportista. Tal y como ha mostrado Zarzuela a través de sus redes sociales, ambos aparecen sonriendo mientras se sujetan del brazo y dejando a un lado el protocolo, un gesto que no ha pasado desapercibido.

Su buena sintonía se hizo evidente ya en 2022, cuando Alcaraz conquistó US Open y se convirtió en el número uno más joven de la historia del tenis masculino. Tras aquella victoria histórica, el jugador fue recibido en audiencia en el Palacio de la Zarzuela por el rey, quien elogió públicamente no solo sus éxitos deportivos sino también su actitud y madurez.

Desde entonces, Felipe VI ha seguido de cerca la trayectoria del murciano. El monarca ha mostrado en varias ocasiones su admiración por el impacto de Alcaraz y por los valores que representa dentro y fuera de la pista.

El rey mantiene desde hace décadas una relación especial con el deporte -participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 como regatista- y suele dejarse ver con figuras del sector. Un vínculo que también se ha extendido al resto de la familia real.

La reina Sofía, por ejemplo, el pasado mes de marzo protagonizó junto a Alcaraz también encuentro durante el torneo Masters 1000 de Miami.