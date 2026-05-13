Celia Molina 13 MAY 2026 - 13:23h.

La revista 'Vanity Fair' ha publicado una entrevista con Alcaraz, en la que el tenista muestra su lado más íntimo y personal

El español Carlos Alcaraz confirma que no jugará Roland Garros por su lesión de muñeca

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A falta de verle jugando sobre tierra batida - debido a la lesión de muñeca que le mantiene alejado de la competición -, gracias a 'Vanity Fair', hemos podido ver a Carlos Alcaraz manchándose de marrón la camiseta. El tenista ha accedido a rebozarse sobre tierra batida para el reportaje de la prestigiosa revista, en la que ha hecho importantes declaraciones sobre su preocupante dolencia.

Su fatiga mental se apreció en el último torneo de Miami, donde le dijo a su equipo que "no podía más" y que se quería "ir a casa" durante su enfrentamiento contra Korda. Pero no fue hasta su paso por el último Conde de Godó cuando un intenso dolor en la muñeca le obligó a retirarse del torneo, confirmándose posteriormente que su lesión era "más grave de lo que parecía" y que, por lo tanto, no podrá participar en Roland Garros, el segundo Grand Slam del año.

Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí", dijo el propio tenista en su cuenta de Instagram.

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"Me gustaría tener más momentos para mí"

Con 23 años recién cumplidos - que el murciano celebró como más le gusta: en familia - Alcaraz lleva un tiempo alejado de la competición, lo que le permite hacer lo que a él le gusta llamar "una vida normal". En sus últimas publicaciones, le hemos visto celebrando su cumpleaños y el de su padre, apoyando a su hermano Jaime en su ascenso en el tenis o comiendo marisco junto a sus amigos, a los que le gustaría ver mucho más.

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"Sé que estoy viviendo una vida de ensueño"

"Sé que estoy viviendo una vida de ensueño, una vida que siempre he soñado. Pero, a veces, me gustaría tener más momentos para mí, para hacer las cosas que haría un chaval de mi edad. Con el tiempo, te vas dando cuenta de lo que necesitas. Ha habido momentos en los que no he parado, no he desconectado, y eso ha acabado en que no he estado jugando un buen tenis o me he lesionado, o…”, se detiene. “Dejémoslo en que no ha acabado bien”, concluye Alcaraz en la entrevista.

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Desde que empezó a despuntar en el ranking de los mejores tenistas del mundo, Carlitos ha dejado siempre claro que, además de triunfar profesionalmente, también quiere divertirse. Llegó a decir una ocasión que "salir de fiesta en Ibiza" le había ayudado a ganar torneos, aunque sepa que, como referente de muchos jóvenes en España, debe medir sus palabras. El mensaje que pretendía transmitir es que tiene muy presente su salud mental, ligada intrínsicamente a sus relaciones personales y familiares, a las que no piensa renunciar:

"Yo tengo claro que tengo mucho por delante e intento no pensar en que me quedan 12 o 15 años de carrera porque me agobio”, ha declarado, riendo. "Lo que no quiero es acabar teniendo una vida monótona que me convierta en un esclavo del tenis", ha sido su principal conclusión.