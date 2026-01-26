Verdeliss se defiende de las críticas por correr sus maratones maquillada

Natalia Sette 26 ENE 2026 - 19:04h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' responde a todos los comentarios negativos sobre cómo va durante sus maratones

Verdeliss está harta de que todo lo que haga sea constantemente puesto en entredicho y se defiende de las críticas por correr sus maratones maquillada. Estefanía Unzu, como se llama realmente, está cansada de recibir todos los días comentarios negativos en sus redes sociales. Ni corta ni perezosa, la exconcursante de ‘GH VIP’ ha decidido contestar de forma contundente.

Con más de 1,6 millones de seguidores en Instagram, la influencer está acostumbrada a que todo lo que diga o haga se ponga en entredicho. Unas veces por como lleva su maternidad, y otras muchas por como corre sus maratones. Sea por lo que sea, siempre termina recibiendo comentarios negativos.

Harta de esto, ha decidido exponer el último motivo de crítica. “Nunca dejará de sorprenderme que a otras mujeres les moleste tan soberanamente lo que haga la prójima con su cara, o su cuerpo”, ha puesto visiblemente molesta junto a una captura de pantalla con varios comentarios ofensivos hacia su persona.

Los usuarios de internet la están criticando por correr las maratones maquillada. “Pero hace falta maquillarse como si te fueras de boda para ir a correr? vaya presión más absurda”, le ha puesto una seguidor. Verdeliss, siempre clara y directa, no ha dudado en responderle. No mujer! No te lo pongas como excusa! Puedes, si quieres, correr sin zapas. Agusto del consumidor. Ánimo!”, ha puesto divertida.

Pero no ha sido la única, hay muchas otras personas que se han fijado en ese detalle. “Pues un poco cucu aunque no lo quieras reconocer ... pintarse como una puerta para ir a correr”, le ha comentado otra persona. “También puedes enchufar la tele y ver deporte. Sin presiones”, le ha contestado ella tajante.

Además, creadora de contenido y madre de 8 niños, ha subido a sus ‘stories’ de Instagram una foto de Sha'Carri Richardson, una deportista olímpica estadounidense, conocida por ir siempre bien arreglada a todas sus carreras. Estefanía, queriendo aportar un poco de humor a toda esta situación, ha acompañado la fotografía de una frase muy irónica: “Habrá que darle la razón a la mujer… iba como para una boda, no como para correr una final olímpica”.

Mientras tanto, ella sigue feliz y orgullosa de correr los maratones que corre y de seguir superándose más cada día. Y así lo demuestra en sus 'post' de instagram, donde además de críticas, recibe muchos comentarios positivos y de ánimo.