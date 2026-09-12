Se trata de una curva de 547,8 metros y 270 grados de arco, al que se le añade una inclinación del 24%

Almeida, en el circuito de Madring: "Acabo de dar una vuelta en el 'Safety Car' y ha sido de las mejores experiencias de mi vida"

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Miles de aficionados se han aglomerado este sábado en los alrededores del circuito Madring para dar la bienvenida a la Fórmula 1 (F1) tras 45 años desde la última vez que la competición pisara la capital, en una segunda jornada del Gran Premio de España donde los nombres de Fernando Alonso y del madrileño Carlos Sainz son los más coreados por los fans: "Tenerlo en tu propia casa es increíble", ha señalado uno de ellos.

El trazado semiurbano recogerá el testigo del emblemático circuito del Jarama más de cuatro décadas después habiendo hecho un 'sold out', con la previsión de reunir hasta 345.000 asistentes. Una gran parte de ellos se han acercado ya este sábado al recién estrenado Madring, donde podrán presenciar la tercera sesión de entrenamientos libres y la clasificación de la F1, así como las carreras de Fórmula 2 y Fórmula 3.

En las inmediaciones de los accesos a la estación de Metro de Feria de Madrid circula desde tempranas horas de la mañana una gran marea de aficionados que visten gorras, camisetas y banderas de los diferentes equipos de la parrilla, entre los que destacan sobre todo el rojo de Ferrari y el verde de Aston Martin, escudería para la que pilota actualmente Alonso.

Todas las miradas en la curva 12

La curva 12, rodeada por un espectacular anfiteatro para 45.000 espectadores, se ha convertido en el gran reclamo de Madring y en un quebradero de cabeza para los equipos.

Se trata de una curva de 547,8 metros y 270 grados de arco, al que se le añade una inclinación del 24%.