Una pasajera se asusta al ver entrar el agua en el autobús y trata de abrir la puerta

Fuerte temporal en Cataluña: dos personas han muerto y los bomberos buscan a otra desaparecida

Compartir







Las lluvias torrenciales en Barcelona han dejado momento de angustia entre los pasajeros de un autobús que circulaba por una calle inundada de Hospitalet de Llobregat. Una mujer, a bordo del vehículo, asustada intentó abrir la puerta al ver entrar el agua, una acción que pudo complicar la situación y que el conductor logró sortear manteniendo la calma. Este lunes, las alertas siguen activas en todo el litoral catalán, aunque los meteorólogos creen que lo peor ya ha pasado.

A algunos el temporal les pilló volviendo a casa en este autobús y hubo momentos de pánico al inundarse en plena carrera, pero las autoridades hacen recuento de daños, después de la temida alerta roja dejó registros de lluvias históricos y arrasó municipios como Hospitalet de Llobregat. Lo peor ha sido la muerte de dos personas, una en Tordera y otra en Montornès del Vallès, en Barcelona, mientras que los bomberos de la Generalitat buscan a una persona desaparecida en la riera de Pineda.

PUEDE INTERESARTE Finaliza por hoy la búsqueda del joven desaparecido en la riera de Pineda de Mar, Barcelona

Algunos conductores quedaron atrapados en el interior de sus vehículos y más de uno tuvo que abandonar su coche y salir nadando del túnel, donde el agua no paraba de aumentar su caudal. En Pineda de mar la crecida de la riera alcanzó una fuerza descomunal arrastrando vehículos hasta el mar. En Granollers los bomberos actuaron al límite para llegar hasta los que estaban aislados y retirar restos de muros desprendidos.

PUEDE INTERESARTE El temporal de lluvias obliga a suspender trenes de alta velocidad entre Barcelona y Tarragona

El sábado más lluvioso en 20 años, dejó más de 200 litros por metro cuadrado en la comarca del maresme y en el vallés oriental... tb en el áerea metropolitana de Barcelona hubo graves inundaciones. En la estación de Sans se suspendió la circulación de Rodalies dejando a millas de personas atrapadas sin poder llegar a sus destinos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El transporte colapsó y cientos de pasajeros vivieron minutos interminables de angustia después de que las carreteras y caminos se convirtieran en trampas. A las 03:00 de la mañana el caudal del río Besós, ya superaba los 500 metros cúbicos por segundo, sobrepasando el umbral de peligro: Los servicios de Emergencia recibieron más de 5.000 llamadas por el fuerte temporal la mayoría en la provincia de Barcelona.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Alerta máxima en el Vallès Oriental y Maresme por lluvias intensas

Este lunes, la situación, aunque más calmada mantiene en alerta máxima en el Vallès Oriental y Maresme por lluvias intensas. Numerosos centros escolares no abrirán sus puertas por precaución. Protecció Civil ha enviado una ES-Alert al Vallès Oriental y Maresme (Barcelona) por lluvias "localmente intensas" durante las próximas dos horas y han pedido a la población extremar las precauciones en la movilidad y no acercarse a zonas inundables. En otro mensaje en 'X', el Meteocat ha advertido de "lluvias intensas en estos momentos" en el litoral y prelitoral catalán según el radar.

El Servei Català de Trànsit ha informado de que en la AP-7, hay 15 km de lentitud y paradas entre la Roca del Vallès y Barberà del Vallès en sentido Tarragona. En sentido sur, también hay más de 6 km de retenciones entre Castellbisbal y Sant Cugat. Además, en sentido Girona, hay 5 km de congestión entre Sant Cugat y Castellbisbal.