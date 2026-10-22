Sergio Ajenjo, el militar de 22 años muerto en el accidente producido en la base de Cerro Murciano de Córdoba

Claudia Barraso 22 OCT 2026 - 15:51h.

Sergio Ajenjo Cordero, de 22 años, era soldado del Batallón de Cuartel General de la X Brigada ‘Guzmán el Bueno’

Muere un militar de 23 años tras ser atropellado por un camión en la base de Cerro Muriano de Córdoba

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La base militar de Cerro Muriano en Córdoba anunciaba el fallecimiento de uno de sus miembros de tropa tras haber sido atropellado por un vehículo. Un accidente que ya deja 17 víctimas mortales dentro del cuerpo en esta base andaluza.

Tal y como ha confirmado el Ejército de Tierra en sus redes sociales, el fallecido es el soldado Sergio Ajenjo Cordero, de 22 años. El cuerpo ha trasladado el pésame a través de un post en el que informaba del fallecimiento del miembro del Batallón de Cuartel General de la X Brigada ‘Guzmán el Bueno’.

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Desde el Ejército de Tierra han confirmado que la muerte ha sido provocada por un accidente de tráfico que tuvo lugar dentro de la propia base de “Cerro Muriano”, en Córdoba, pero no han aclaro las causas por las que se pudo producir el atropello.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias y nuestro total apoyo a su familia, seres queridos y compañeros de unidad. Descansa en paz”, decían en el comunicado. Con una fotografía suya, lamentaban la temprana muerte del joven que fue atropellado por otro miembro del cuerpo dentro de la base militar por motivos que todavía se desconocen.

Un camión se habría visto implicado en el accidente

Según ha confirmado ‘Diario de Sevilla’, en el accidente se vio implicado un camión de la propia base, pero el Ejército de Tierra no ha aclarado cómo se produjeron los hechos. Tras el aviso recibido, los agentes desactivaron el protocolo judicial y posteriormente se procedió al levantamiento de cadáver.

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Tampoco se ha detallado quién conducía el camión y en qué punto exacto se produjo el accidente. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, pero hasta que concluyan las diligencias, no se descarta ninguna hipótesis sobre lo sucedido. Las autoridades no han ofrecido por el momento más información.

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