El exjugador del FC Barcelona ha mostrado su consternación por el fallecimiento

Las reacciones del mundo del deporte tras la muerte del futbolista Jesús de Miguel: "Rotos de dolor"

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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LaLiga y numerosos clubes del fútbol español han expresado su "más profundo pesar" por la muerte del futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel y reconocieron "el terrible dolor de una pérdida irreparable".

De Miguel falleció a los 30 años en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en el que estaba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir una parada cardiorrespiratoria provocada por un fuerte golpe en el tiempo de descuento del encuentro frente al FC Andorra en el Heliodoro Rodríguez López, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga Hypermotion.

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Gerard Piqué, entre los futbolistas que han expresado su pésame

El exfutbolista del FC Barcelona y presidente del Andorra, Gerard Piqué, ha sido uno de los primeros en compartir su pésame por la trágica noticia. El deportista ha publicado un mensaje en sus redes sociales donde ha escrito "lo siento con toda mi alma".

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Otras muestras de cariño

"El fútbol español llora la pérdida de Jesús de Miguel. Desolados por la triste noticia, desde la RFEF queremos expresar nuestro más profundo pesar por su fallecimiento. Trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y seres queridos, así como al Tenerife y a toda su afición, a quienes acompañamos en estos momentos de profundo dolor. Descanse en paz", escribió la RFEF en sus redes sociales.

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Desde LaLiga, también expresaron su "profunda tristeza por el trágico fallecimiento" de Jesús de Miguel. "Acompañamos en el dolor a su familia, a sus seres queridos y al Tenerife en estos momentos tan duros. Todo nuestro cariño y apoyo. Descanse en paz", escribió la entidad en 'X'.

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"Profundamente entristecido por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, jugador del CD Tenerife. Hoy todos compartimos el terrible dolor de una pérdida irreparable. Mi más sentido pésame a su familia, seres queridos, compañeros y a todo su club. Todo mi cariño y apoyo en estos momentos tan duros. Descanse en paz", señaló el presidente de LaLiga, Javier Tebas.