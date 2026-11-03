Como "muestra de respeto y solidaridad", la RFEF ha decretado la suspensión de los encuentros

Las reacciones del mundo del deporte tras la muerte del futbolista Jesús de Miguel: "Rotos de dolor"

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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció la suspensión de los encuentros previstos para este martes correspondientes a la Copa del Rey Mapfre y la Copa de la Reina Iberdrola tras el fallecimiento del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel.

"Tras confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, y como muestra de respeto y solidaridad, la RFEF ha decretado la suspensión de los encuentros previstos para este martes, 3 de noviembre, correspondientes a la primera y tercera eliminatoria de la Copa del Rey Mapfre y Copa de la Reina Iberdrola, respectivamente", señaló el organismo en un comunicado.

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"La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor"

El ente, que confirmó igualmente la suspensión de la presentación oficial en la localidad extremeña de Almendralejo del partido de la selección Sub-21 ante Japón, indicó que "informará en las próximas fechas sobre la nueva planificación de sus torneos y los horarios definitivos de los encuentros aplazados".

"La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta triste pérdida y traslada todo su cariño y apoyo a los familiares, amigos y seres queridos de Jesús de Miguel, así como al conjunto tinerfeño y a toda su afición, en estos durísimos momentos", sentenció.

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En la Copa del Rey Mapfre, cuya Primera Eliminatoria se ha visto alterada también por el aplazamiento de más de una veintena de encuentros el pasado miércoles por el trágico accidente ferroviario en Urda (Toledo), estaban previstos para este martes los duelos entre el CD Anaitasuna y el Deportivo Alavés, y entre el CD Pamplona y la SD Eibar. El RC Celta-RCD Espanyol era el choque programado de la Tercera Eliminatoria de la Copa de la Reina Iberdrola.