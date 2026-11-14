El emotivo momento ocurrió poco antes de que arrancase el entrenamiento previo a su debut en la Copa de Maestros

Carlos Alcaraz gana el Masters 1.000 de París y logra su quinto título de la temporada

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Carlos Alcaraz le ha dedicado un cariñoso mensaje a Juan Carlos Ferrero, su exentrenador desde los 15 años hasta los 25, en las ATP Finals que se celebran en Turín. "¡Me alegra verte de nuevo en las pistas!", ha escrito en una historia en su Instagram el tenista de El Palmar, junto a una imagen de su abrazo con el técnico valenciano sobre la central del Inalpi Arena. El emotivo momento ocurrió poco antes de que arrancase el entrenamiento previo a su debut en la Copa de Maestros.

Ambos tuvieron una agradable pero corta conversación antes de ponerse manos a la obra con Ben Shelton, el nuevo pupilo de Juan Carlos Ferrero, que se incorporará definitivamente al equipo del jugador estadounidense en la temporada 2027.

Alcaraz debuta este lunes en Turín ante Frances Tiafoe

Alcaraz debuta este lunes en Turín ante Frances Tiafoe, en el inicio del camino hacia un título que todavía se le resiste y que, en toda la historia del torneo, solo dos españoles han conseguido conquistar: Manuel Orantes (1976) y Álex Corretja (1998), según '20 Minutos'.

El campeón de siete Grand Slams, de 23 años, llega más fresco que el año pasado tras haberse pasado gran parte de la temporada lesionado, en racha y con la vitola de favorito ante la ausencia de un Jannik Sinner que el año pasado le privó de levantar el trofeo en la final.