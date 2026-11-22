Guillermo García 22 NOV 2026 - 09:00h.

El portero madrileño conquista el Mundial de hockey con la selección española y reclama más reconocimiento a los deportistas

La oro olímpica de hockey que tocó fondo y ahora ayuda a otros a resurgir: "El fracaso conecta más que el éxito"

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¿Quién dijo que no se puede seguir compitiendo a alto nivel a partir de los 50? ¿O que llegados a cierta edad ya no podemos ser campeones del mundo? Quien fuera, que hable con Toño Duarte y se dará cuenta que es una afirmación incorrecta. Porque el deporte no suele regalar segundas oportunidades, pero sí relatos de resistencia vital que desafían al calendario. Y el caso de este madrileño es uno de esos cuentos.

Duarte sabe perfectamente lo que se siente al tocar la gloria internacional, aunque el camino hasta ella haya estado jalonado de paradas imprevistas, madrugones, autocrítica y, sobre todo, mucho pegamento de amistad. Portero de la selección española de hockey senior, Duarte acaba de proclamarse campeón del mundo de hockey sala, una hazaña colosal que contrasta con aquella espinita de quedarse a las puertas de unos Juegos Olímpicos. En concreto los de Atlanta 96.

«Yo notaba el orgullo de poder representar a tu país. Evidentemente, cuando llegas a este tipo de competiciones, te estás enfrentando con los mejores del mundo. Y dices: “Esto es serio”». Pero aquella responsabilidad también terminó pesándole. En la portería, explica, los errores son especialmente visibles: «Muchas veces es blanco o negro. O la paras o va dentro». Con apenas 20 años, sentía que cada entrenamiento era un examen. Cada lanzamiento recibido parecía una evaluación de sus posibilidades. «Notaba esa presión, esa sensación de estar evaluándote cada vez que practicabas, cada vez que recibías un tiro a puerta». Y no siempre supo gestionarla.

Su formación como psicólogo le ha permitido entender con perspectiva lo que sucedió entonces. «He ido a muchos torneos y cuando mejor he jugado ha sido cuando mi cabeza estaba mejor, no mi físico. Me di cuenta de que mi cabeza no estaba preparada para asumir un reto como podía ser una Olimpiada». Finalmente, los seleccionadores apostaron por otros porteros. España consiguió aquella histórica medalla de plata en Atlanta, pero él tuvo que vivirlo desde fuera. ¿Decepción? «Decepción no tengo ninguna. Creo que, al final, la pena es no haber podido estar ahí en el podio y tener colgada una medalla. Pero también hay que ser honesto con tu propia realidad».

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Hoy el hockey le ha dado una segunda oportunidad para colgarse una medalla. No es olímpica, pero sí de campeón del mundo. «Joder, en algo, aunque sea en una categoría de más de 50 años, somos los primeros del mundo», recuerda que pensó cuando se confirmó el triunfo. No era una medalla más ni una de esas satisfacciones que se olvidan al regresar a casa. «La sensación de estar en una nube ha sido increíble. Es literalmente lo que he estado sintiendo durante las primeras semanas después de conseguirlo».

Una sensación minimizada y un vestuario diferente

Duarte recuerda que es una categoría sénior, que no son unos Juegos Olímpicos y que el campeonato reunió a unos 18 equipos. Pero después se detiene y se da cuenta de lo que acaba de decir. «Y, sin embargo, cuando lo estás explicando, te das cuenta de que has conseguido algo extraordinario a los 50 años, cuando parece que ya estás un poco fuera de lo que puede ser un nivel competitivo como este». Entonces se permite disfrutarlo: «Al final eres campeón del mundo. Llámalo como quieras, pero eres campeón del mundo. Pues oye, disfrútalo».

Lejos de la juventud y el físico de otros tiempos, el ecosistema de un equipo nacional sénior tiene códigos propios, entrañables y profundamente humanos. Al cruzar la puerta del vestuario se nota que «hay menos pelo» y que «huele más a Reflex o a cualquier tipo de linimento». Pero si hay algo que no cambia con la edad es la capacidad de convertir un vestuario en una pequeña familia. «Yo te diría que seguimos siendo niños pequeños». Las bromas, los enfados, las caras y las gracias siguen ahí. Quizá los jugadores tengan más experiencia, pero no han perdido las ganas de reírse ni de competir.

Sí ha cambiado, en cambio, la manera de entender el compromiso. Duarte cree que ahora existe más respeto por el esfuerzo de los compañeros. Cada uno tiene su trabajo, sus responsabilidades y su vida familiar. Participar en un campeonato internacional implica renunciar a días de vacaciones, organizarse y asumir gastos. «La gente que ha decidido estar ahí está haciendo un sacrificio personal importante: estás dejando tiempo de tu familia y poniendo dinero de tu bolsillo para estar ahí».

Un viaje a la cima sin gastos pagados

Porque sí, al final practicar algunos deportes a partir de los 50 no es una inversión, sino un gasto. “La Federación Española no tiene presupuesto para nuestras categorías. Entonces, todo lo que se destina ahí lo ponemos nosotros o lo conseguimos a través de patrocinadores. Patrocinadores que también conseguimos nosotros. n un campeonato como el de este año, entre estancia, comidas, desplazamientos, equipaciones y demás, te puedes haber gastado aproximadamente 2.000 euros”, reconoce.

Y ahí enlaza con otra parte de la conversación y es el reconocimiento del deportista profesional como trabajador. ¿Qué ocurre cuando se apagan los focos especialmente en deportes como el hockey? ¿Qué pasa con las pensiones y la vida laboral no reconocida? Aquí Duarte saca su lado más reivindicativo y pide un mayor reconocimiento por parte del Estado.

“Hay un problema muy serio para integrarlos. El entorno laboral tampoco valora ese sacrificio, ese trabajo. En el fondo, es un trabajo. Si lo defines como una descripción de puesto de cualquier otro entorno, tiene una descripción muy clara, pero eso no se da a conocer en el mundo laboral”, reconoce Duarte. “No se le da importancia y al final te encuentras con que esos deportistas no tienen oportunidades para empezar su trayectoria profesional. Y ya es muy tarde”.

Los deportistas pueden tener más o menos una compensación, pero el problema es que no tienes un reconocimiento de todos los años trabajados Toño Duarte (Cedida)

“Esas personas están dedicando horas a hacer ese trabajo con el objetivo de que una federación y un país estén representados a alto nivel. Los deportistas pueden tener más o menos una compensación, pero el problema es que no tienes un reconocimiento de todos los años trabajados”, analiza el portero que hoy es campeón del mundo, pero que a la vez trabaja en recursos humanos, desde donde ha intentado ayudar a excompañeros para entrar en el mundo laboral.

El último tramo de la charla, este madrileño que lleva toda la vida con la máscara y el stick aprovecha para lanzar un último mensaje: “Creo que en España no ha habido una estrategia de Estado para tratar realmente la vida del deportista. Hay casos muy claros de gente que, después de ganar una medalla de oro o tener éxito en su carrera deportiva, se encuentra muy frustrada y no consigue avanzar en su nueva vida. No ha habido realmente un plan de Estado”.

De momento, Toño Duarte no tiene demasiadas ganas de pensar en retiradas. Sigue disfrutando de la competición, de los viajes y, sobre todo, de compartir todo eso con los amigos con los que lleva jugando desde hace décadas. ¿Hasta cuándo seguirá poniéndose la máscara? No tiene una fecha marcada. «Creo que cuando deje de divertirme y cuando realmente la balanza entre la emoción de la competición y el sacrificio deje de compensarme». Mientras el cuerpo responda y las ganas permanezcan, seguirá bajo los palos.