Los encargados últimos de supervisar muchas de esas cuentas son unos profesionales cuya labor no siempre es bien entendida. Hablamos de los inspectores de Hacienda. Son 2.200 en toda España. Es un trabajo rodeado de tópicos y que a muchos despierta recelos. Hablamos con dos de esos trabajadores que sabían lo que suponía atravesar la puerta: "Las reacciones son variopintas, eso sí. Hay quien te mira con recelo y ya no vuelve a dirigirte la palabra", cuenta uno de ellos. "Dicen 'uy, qué horror'. O hay gente que te dice 'oye, por favor, que no me han devuelto la renta de este año", precisa otra.