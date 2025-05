Aida Poppins, economista, ha escrito '¿Qué es el dinero?', una guía que nos ayuda a mejorar la economía del día a día

Según la encuesta del tercer trimestre del Banco de España, de cada 100 euros, las familias pueden ahorrar de media más de 14 euros. Gracias a esta situación se han reducido los hogares en riesgo de vulnerabilidad financiera, es decir, aquellos que destinan más del 70% de la renta a gastos esenciales. Por tanto, según apunta el informe, los españoles ahorran más y mejor que hace una década. Sin embargo, es posible que reconozcas que no llegas a fin de mes o que te cuesta mucho poder ahorrar. ¿Qué porcentaje de tu nómina deberías destinar al ahorro? ¿Por qué es tan importante ahorrar y cómo podemos hacerlo?

Estas y otras dudas, son las que resuelve en su nuevo libro '¿Qué es el dinero?' (Alfaguara IJC) de la economista y divulgadora Aida Poppins, una guía que ofrece las claves para convertirse en experto en economía, con trucos que incluso algunos adultos desconocen, y que son perfectos tanto para padres como para hijos.

"Es verdad que el coste de necesidades básicas como la vivienda, la energía o la alimentación se ha disparado, y eso deja a muchas personas en situaciones muy difíciles. Pero también es cierto que nos hemos acostumbrado a ciertos estándares de vida que suponen un gasto constante: la tarifa del móvil, las suscripciones, los viajes, las cenas, la ropa nueva… Muchos de estos gastos eran casi inexistentes hace dos décadas y hoy los consideramos esenciales. A veces no llegamos a fin de mes no solo por lo que ingresamos, sino por cómo y en qué lo gastamos. Identificar esos 'gastos colador' es un primer paso para mejorar nuestra salud financiera y ahorrar", explica a Informativos Telecinco cuando le preguntamos por qué muchas personas se quejan de que no llegan a final de mes.

Y añade: "La relación que tenemos con el dinero suele estar muy influenciada por la cultura y por lo que hemos aprendido en casa. Hay familias que viven y ahorran con 2.000 euros al mes, mientras que otras no llegan a fin de mes con 5.000€. Por supuesto, hay muchas variables que influyen, pero una parte muy importante es el hábito: tan relevante es cuánto ingresamos como cómo lo gestionamos. Por eso es clave que los niños comprendan desde pequeños qué es el dinero, cómo se gana (normalmente intercambiando tiempo y esfuerzo por él), y en qué se puede utilizar. Deben entender que pequeños gastos cotidianos, que parecen inofensivos, pueden convertirse en fugas constantes de dinero, como si nuestra cuenta de ahorro tuviera pequeños agujeros por los que se escapa, como en un colador".

¿Por qué es importante ahorrar?

Es importante, según explica, detectar esos gastos colador, pero también saber ahorrar, algo que a muchos no nos han explicado nunca cómo hacerlo. Ahorrar significa guardar dinero para poder disponer de una mayor cantidad cuando pase el tiempo. No solo para gastarlo en algo que necesitemos o que nos haga ilusión, sino para que siga creciendo nuestra hucha. Es en este último caso en el que Aida Poppins hace mayor hincapié. "Ahorrar para comprar cosas que cuestan más dinero es algo que a todos nos gusta hacer. Sin embargo, pocos deciden ahorrar sin un objetivo concreto. Imagina ahorrar para que tu hucha sea cada vez más y más grande sin el pensamiento de gastar ese dinero dentro de poco. Esta forma de ahorrar es la que más cuesta, porque no tenemos un objetivo tan claro en mente, pero, al mismo tiempo, es muy necesaria y efectiva".

Este tipo de ahorro puede cubrir imprevistos en un futuro, para no perder oportunidades (imagina que sale alguna oferta de algo que estabas esperando desde hacer mucho tiempo) o para crear un hábito. En este sentido, señala que si te acostumbras siempre será mucho más fácil ahorrar ese dinero cada mes. Por eso lo que recomienda es revisar siempre el gasto que vamos a hacer al final de mes, fijar una cantidad para aquello que quieres gastar es una buena opción para mantener unas buenas finanzas. Sobre cuánto deberíamos destinar de nuestro sueldo al ahorro, muchos expertos recomiendan que sea entre el 10 y 20% de tus ingresos mensuales. Una forma de hacerlo es automatizar el ahorro, es decir, transferir inmediatamente un dinero a otra cuenta cada vez que recibas tu sueldo. De esa manera, puedes evitar tentaciones de gastarlo a la primera de cambio. Además de ahorrar, una buena opción para incrementar tu dinero es invertir.

Cuándo y cómo enseñarles a los niños el valor del dinero

Una de los objetivos que tenía Aida Poppins al escribir '¿Qué es el dinero?' era ayudar a los padres y madres a inculcar el valor del dinero en su vida. "Muchas personas llegan a la adultez sin comprender del todo cómo funciona una nómina o un préstamo, y cuando empiezan a trabajar, se dan cuenta de que el dinero se les va sin tener una planificación de ingresos, gastos o metas de ahorro. Si desde pequeños entendemos qué es el dinero, lo que cuesta ganarlo y cómo utilizarlo, será mucho más fácil tomar buenas decisiones en el futuro. Además, hablar de dinero desde la infancia rompe con ciertos tabúes: durante mucho tiempo, las finanzas han parecido un terreno reservado a personas con traje y corbata trabajando en Wall Street, cuando en realidad nos afectan a todos", subraya a Informativos Telecinco.

Si desde pequeños entendemos qué es el dinero, lo que cuesta ganarlo y cómo utilizarlo, será mucho más fácil tomar buenas decisiones en el futuro

Esta experta en economía recomienda que los niños empiecen a tener su propio dinero a partir de los 9 y los 10 años, es una manera no solo de que entiendan de dónde viene sino también que aprendan para gestionar sus propios recursos en el futuro. Entonces, ¿es bueno darles o no la paga? "Es una decisión de cada familia. Algunas optan por ofrecer una asignación semanal o mensual; otras prefieren no hacerlo. Lo importante no es tanto la cantidad, sino que el niño entienda el valor del dinero, lo que cuesta conseguirlo, y aprenda que es un recurso limitado".

Al pensar en la paga, podemos plantearnos: ¿Será solo una pequeña cantidad para un capricho semanal? ¿Queremos que nuestro hijo ahorre parte cada semana para comprarse algo más adelante? ¿Y si le ofrecemos elegir entre recibir 5€ ahora o 7€ si espera al mes siguiente? "La cantidad debe adaptarse a las circunstancias de cada familia y a los objetivos que queramos fomentar. La paga puede ser una excelente herramienta para enseñar conceptos como ahorro, inversión o incluso préstamos", añade.

