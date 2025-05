Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay más de 350.000 alojamientos turísticos registrados

El Gobierno impone a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos

Preocupación por los alojamientos turísticos, un sector que ha crecido enormemente en los últimos años. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay más de 350.000 alojamientos turísticos registrados. La cifra exacta son 368.000. En realidad, son muchos más los que se alquilan, porque algunos no están debidamente registrados. Lo normal es anunciarlos en grandes plataformas como Airbnb, una compañía estadounidense que es la principal en este sector.

El Ministerio de Consumo ha puesto sus ojos en esa plataforma y ha ordenado el bloqueo de más de 65.000 de esos pisos que se ofertan. Dice que no están registrados adecuadamente. En algunas ocasiones el Gobierno pide su retirada porque los anuncios no aclaran quién es el propietario -si es un profesional o un particular-.

Es una cuestión fundamental para saber si estamos protegidos como consumidores o no. Otros alojamientos presentan un número de licencia o registro erróneo o directamente no lo tienen. Eso los convierte en pisos ilegales.

Consumo vuelve a la carga contra los pisos turísticos ilegales

Consumo vuelve a la carga contra los pisos turísticos ilegales y, por tercera vez, le exige a Airbnb que retire más de 65.000 anuncios que no cumplen con la ley. "Que nadie imaginaría que en España pudieran operar 65.000 bares o 65.000 tiendas en condiciones de ilegalidad ¿Por qué consentimos que haya semejante negocio con los pisos turísticos sin que se respete la legalidad vigente?", ha señalado el ministro Pablo Bustinduy.

La plataforma ha recurrido las tres denuncias y ya ha perdido una. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le da la razón al Gobierno y exige eliminar de inmediato 5.800 anuncios. "No es el cierre de estas de estas viviendas, ahora debería llegar el ayuntamiento y, simplemente, con esa sentencia en la mano, debería sancionar a todas esas viviendas", ha indicado Quique Villalobos, de la Federación de Asociaciones Vecinales. El Ayuntamiento de Madrid apoya la medida.

"Y que siempre he defendido que había que estrangular la oferta ilegal desde las plataformas que comercializaban este tipo de productos", ha indicado el alcalde de Madrid. Pero Consumo le recuerda a Almeida que le toca actuar, porque no ha cerrado los 15.200 pisos ilegales que hay en la ciudad. No solo en Madrid. En muchas zonas la saturación es tal que los vecinos piden más medidas y más contundentes.

"Una moratoria de no dar una sola licencia más ni en el casco histórico ni fuera del casco histórico. Pero es que es el momento, además, no solo de limitar. Hay que volver atrás", ha sentenciado David López, de la asociación Sevilla Se Muere. Las casas no son hoteles, es lo que repiten todos los vecinos de las zonas saturadas de viviendas turísticas, donde encontrar un alquiler es imposible.