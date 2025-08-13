En lo que va de año es también Baleares la comunidad más inflacionista (2,9 %), más del doble que Murcia (1,4 %)

El IPC sube y sitúa la inflación en el 2,7%: la clave está en el encarecimiento de productos como el pescado

Compartir







El índice de precios de consumo (IPC) repuntó en julio al 2,7 % interanual, cuatro décimas más que el mes anterior, por el encarecimiento de la electricidad y de los carburantes y lubricantes, mientras que la tasa subyacente (sin energía y alimentos frescos) avanzó una décima, hasta el 2,3 %.

El Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha confirmado este miércoles el dato adelantado hace dos semanas, calcula que el mes pasado la inflación de los alimentos se moderó una décima, hasta el 2,7 %.

La aceleración de la tasa general se debe, principalmente, a la subida de los precios de la electricidad, frente a la bajada experimentada en julio del año pasado, y al mayor encarecimiento de los carburantes y lubricantes para vehículos personales respecto a hace un año.

Las subidas más fuertes fueron en Baleares y Ceuta

El dato de julio muestra un descenso mensual de los precios, además de en Extremadura, en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia (0,3 % en las cuatro), Galicia (0,2 %) y Cataluña y País Vasco (0,1 %, igual que la media nacional y que Ceuta).

PUEDE INTERESARTE Qué puede causar que el consumo de combustible aumente durante el verano: recomendaciones de la DGT

Por el contrario, crecieron en Baleares (0,3 %), Asturias y Navarra (0,2 % en ambas) y en Canarias, la Comunidad Valenciana y Madrid (0,1 % en las tres), mientras que no variaron (0,0 %) en Aragón, Cantabria y La Rioja.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En tasa interanual, las mayores variaciones del IPC correspondieron a Baleares (3,5 %) y la Comunidad Valenciana y Extremadura (3,2 % en ambas), además de a Ceuta (3,4 %) y las menores a Murcia (2,0 %), Canarias (2,2 %) y a La Rioja, Galicia y Cataluña (2,3 % en los tres casos).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Igual que la media (2,7 %) subieron los precios en los últimos 12 meses en Andalucía, Castilla y León y Navarra; algo por encima en Asturias (3,1 %), País Vasco (3,0 %) y Aragón y Madrid (las dos un 2,9 %) y algo por debajo en Cantabria (2,6 %), igual que en Melilla, y en Castilla-La Mancha (2,4 %).

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En lo que va de año es también Baleares la comunidad más inflacionista (2,9 %), más del doble que Murcia (1,4 %).

Durante el mes de julio bajaron los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas en todas las comunidades salvo Baleares y La Rioja, con alzas de dos y una décima de punto, respectivamente. Los mayores descensos se registraron en Murcia (0,9 %) y Castilla-La Mancha (0,8 %).

Sin embargo, en 12 meses se mantienen al alza en todos los territorios, sobre todo en Baleares (4,0 %), Castilla y León (3,5 %) y País Vasco (3,3 %).

El grupo más inflacionista en tasa interanual ha sido el de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que se dispara un 12,1 % en Extremadura o un 10,3 % en la Comunidad Valenciana, más del doble que en Cataluña (5,1 %).