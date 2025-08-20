Cuatro millones de personas se van a jubilar en los próximos cinco años

Errores frecuentes al calcular la pensión por tu cuenta en 2025 (y cómo evitarlos)

Cada vez hay menos jubilados que cobran una pensión inferior a 1.000 euros y uno de cada tres reciben 2.000 euros o más cada mes. Es una situación que contrasta con quienes tienen que pagar esas pensiones, los jóvenes, cuya situación se precaria y en muchos casos no les permite ni siquiera independizarse. El 43% de los jóvenes ha trabajado sin contrato y uno de cada tres está en riesgo de pobreza o exclusión social.

Eduardo Bolinches, analista financiero de Invertia, ha analizado la situación en la que se encuentra el sistema de pensiones español y ha lanzado un aviso de cara al futuro próximo.

“Hace 20 años, los jóvenes conseguían el primer empleo a la edad de 20 años. Hoy, a los 26 años y medio”, explica el experto. Según dice, esto supone que acumulan menos años cotizados. En cambio, las personas que se jubilan ahora llevan trabajando desde antes de los 20, por lo que tienen muchos años cotizados a sus espaldas y consiguen pensiones muy elevadas.

¿Es sostenible el sistema de pensiones?

Según el experto, las matemáticas no engañan cuando se trata de ver si el sistema de pensiones es sostenible o no: “En la medida en que tenemos a cuatro millones de personas trabajando con una edad de más de 60, el sistema va a ser totalmente insostenible”.

Es un sistema “deficitario por definición” y “a fecha de hoy, cada español, por nacer, viene con una deuda estatal de 35.000 euros”.

El problema que nos viene es que se va a jubilar un altísimo número de personas en los próximos años: “Tenemos un baby boom encima de la mesa”, explica, refiriéndose a que van a terminar de trabajar todos los nacidos en la década de los 60, cuando hubo un pico de natalidad en España.