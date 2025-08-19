'La mirada crítica' ha hablado en directo con Alfonso Fernández Mañueco, Presidente de la Junta de Castilla y León sobre los incendios que está sufriendo Castilla y León

El fuego mantiene cortadas 17 carreteras, la mayoría en León y Cáceres

El fuego se expande por España. Galicia, Extremadura, Castilla y León y Asturias son las comunidades más afectadas por la ola de incendios forestales. En Castilla y León las llamas han arrasado ya cientos de hectáreas de monte y obligan a desplegar a numerosos efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y brigadas forestales que trabajan contra reloj para frenar el avance del fuego. Las altas temperaturas, la sequía acumulada y el viento complican las labores de extinción y elevan el nivel de riesgo en toda la región.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, sobre las palabras de los ministros Óscar López y Óscar Puente: "Tanto las palabras de Óscar López como las de Óscar Puente, que se dedican a frivolizar la desgracia y el sufrimiento de la gente, yo desde luego lo que no voy a hacer es entrar en ese tipo de provocaciones ni de enfrentamientos. Eso es precisamente lo que no quiere la gente de España. España está viviendo unas situaciones meteorológicas excepcionales".

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León: "Agradezco a todo el operativo que está trabajando en Castilla y León, desde el primero hasta el último"

Fernández Mañueco ha explicado el motivo por el que no ha pedido el nivel 3 de emergencia: "El nivel 3 no trae más recursos, el nivel 3 es otra cosa. La UME es del Ejército español, está a disposición del operativo que lucha contra los incendios de la Junta de Castilla y León. También estamos colaborando con la Delegación del Gobierno. No es necesario el nivel 3 para que vengan más recursos. De hecho, ayer la petición que hicimos hace 3 días está empezando a desplegarse: mil soldados para vigilar los montes".

Sobre las opiniones de los bomberos forestales de que es necesario el nivel 3 y de que haya gente que ha pedido su dimisión, comenta: "Agradezco a todo el operativo que está trabajando en Castilla y León, desde el primero hasta el último, lo agradezco infinito. Respeto sus valoraciones, respeto sus opiniones, respeto la opinión de la gente. Por supuesto, agradezco la colaboración y el apoyo de las diputaciones, de los ayuntamientos y de otras comunidades. Por tanto, quiero agradecer y respetar todas las opiniones".