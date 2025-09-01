El gasto de los turistas internacionales en España supera los 76.000 millones hasta julio, un 7,2 % más

Las ciudades españolas que han dicho basta al turismo masivo

España volvió a batir un récord de llegada de turistas, con 55,5 millones de entradas hasta julio (4,1 % más), que gastaron 76.074 millones (también en máximos históricos), lo que supone un aumento del 7,2 %, según ha publicado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estos datos reflejan, según el Ministerio de Industria y Turismo, la continuidad de la tendencia al alza del gasto de los visitantes internacionales por encima de las llegadas, cuyo crecimiento se ha moderado en los últimos tres meses.

Reino Unido encabeza el listado por gasto y número de visitantes

En los siete primeros meses de 2025 Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado (17,6% del total), seguido de Alemania (11,7%) y Francia (8,1%). Por otro lado, las Comunidades Autónomas con mayor gasto acumulado son Canarias (18,5% del total), Cataluña (18,2%) y Baleares (15,3%).

En cuanto a visitantes, los principales países emisores en los siete primeros meses del año fueron Reino Unido (con casi 11 millones y un aumento del 4,3% respecto al mismo periodo de 2024); Francia (con más de 7,1 millones y un incremento del 1,7%), y Alemania (con más de 6,9 millones y un 1,6% más).

Los principales destinos en el acumulado del año son Cataluña (11,6 millones de turistas y un aumento del 1,1%); Canarias (9,1 millones y un 4,3% más) y Baleares (9 millones y un aumento del 3,2%).

El gasto sigue aumentando

En el mes de julio, el incremento del gasto de los turistas internacionales fue 4,5 puntos superiores que el aumento del número de visitantes extranjeros. Concretamente, en ese mes España recibió 11 millones de turistas internacionales, que generaron un gasto total superior a los 16.452 millones de euros. En comparación con el mismo mes del año anterior, las llegadas de visitantes aumentaron un 1,6%, mientras el gasto total creció un 6,1%.

Durante este mes, cada turista gastó un promedio de 1.493 euros, lo que representa un incremento del 4,4% respecto a julio del año anterior. El gasto medio diario de los visitantes se situó en 210 euros, con un crecimiento interanual del 6,9%.

Por otro lado, la duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con casi 5,3 millones y un aumento anual del 1,7%.

En el mes de julio, Reino Unido sigue siendo el primer país de origen de las personas que nos visitan, con más de 2 millones de visitantes que dejaron en España 2.902 millones de euros.

A continuación, figuran los turistas procedentes de Francia, con 1,5 millones de visitantes y un gasto de 1.465 millones de euros; Alemania, con 1,1 millones de turistas y un gasto de 1.575 millones de euros; y Estados Unidos, con más de medio millón de visitantes que generaron un gasto de 1.174 millones de euros.

Baleares, destino mayoritario en julio

En cuanto a las comunidades autónomas, Islas Baleares fue el destino principal de los turistas internacionales en julio, con 2.566.441 visitantes en este mes y un crecimiento interanual del 1%.

Por su parte, Cataluña recibió un total de 2.352.229 visitantes (-1,2%); Andalucía, 1.540.778 (+5,5%); Comunidad Valenciana, 1.494.369 (+1,4%); Canarias, 1.231.090 (+6%); y Comunidad de Madrid, 719.196 (-3,1%).

El resto de comunidades autónomas recibieron en julio un total de 1.119.149 viajeros extranjeros, con un crecimiento del 2,3% respecto al mismo mes de 2024