Los españoles aún guardan más de 1.500 millones de euros en pesetas

El billete español de 500 pesetas que puede alcanzar los 38.000 euros en las subastas

Durante más de un siglo, la peseta fue la moneda oficial de España y acompañó la vida económica del país en momentos de bonanza, crisis y transformaciones sociales.

Aunque el euro la sustituyó en 2002, muchas familias todavía conservan ejemplares en cajones, huchas o álbumes. En algunos casos, esas monedas o billetes pueden alcanzar un valor muy superior al nominal si se venden en el mercado de coleccionismo.

De hecho, se estima que los españoles aún guardan aproximadamente 1.577 millones de euros en pesetas antiguas que no habían sido canjeadas. Esa cifra está dividida en 794 millones de euros en billetes y 783 millones en monedas.

Hoy en día, poseer pesetas españolas no es solo un recuerdo de otra época, sino también una oportunidad para obtener beneficios. Todo depende del estado de conservación, la rareza de la pieza y el interés que despierte entre los coleccionistas.

El paso de la peseta al euro

La peseta dejó de ser moneda de curso legal el 28 de febrero de 2002, cuando el euro se consolidó como la divisa oficial. Hasta junio de 2021, el Banco de España permitió cambiar billetes y monedas por euros en sus oficinas. Pasado ese plazo, las piezas dejaron de tener valor legal, pero comenzaron a revalorizarse dentro del mercado numismático.

Este cambio no solo marcó un hito económico, también abrió la puerta a un fenómeno de coleccionismo. Muchas personas que no canjearon sus pesetas españolas descubrieron que podían obtener cantidades atractivas al venderlas a especialistas, casas de subastas o plataformas online dedicadas a la compraventa de monedas históricas.

Denominaciones más habituales y su valor

Entre las piezas más comunes figuran las monedas de 1, 5, 25, 50, 100 y 500 pesetas. Aunque la mayoría se vende a precios cercanos a su valor facial, hay ediciones concretas que multiplican su cotización.

Un ejemplo es la moneda de 100 pesetas de 1966 con la imagen de Franco, que en perfecto estado puede alcanzar entre 100 y 400 euros, según la tirada y conservación.

Otra pieza codiciada es la de 50 pesetas de 1984, que incluye un error de acuñación en el canto.

Este detalle convierte una moneda corriente en un objeto buscado, con ventas que pueden superar los 300 euros. También las ediciones limitadas, como las de 2.000 pesetas en plata emitidas con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, tienen un público fiel dispuesto a pagar más que su valor original.

En el caso de los billetes, los más antiguos o los que circularon durante periodos históricos concretos son los que mayor interés despiertan.

Los ejemplares de 1.000 pesetas con la figura de Hernán Cortés o de 5.000 pesetas con el retrato de Cristóbal Colón pueden superar los 600 euros si se encuentran en estado sin circular.

La importancia del estado de conservación

El valor de las pesetas españolas depende, eso sí, de su conservación. Los coleccionistas utilizan una escala que va desde “sin circular”, cuando la pieza no ha tenido uso y mantiene su aspecto original, hasta “muy gastada”. Una moneda impecable puede multiplicar por diez su precio frente a otra de la misma tirada pero deteriorada.

Este criterio es especialmente relevante en los billetes, donde las arrugas, manchas o dobleces reducen considerablemente el valor. Por el contrario, ejemplares perfectamente conservados, guardados en fundas protectoras desde su emisión, pueden convertirse en auténticas joyas numismáticas.

Dónde vender las pesetas

Quien conserve pesetas españolas y quiera venderlas cuenta con varias alternativas. Las casas de subastas especializadas en numismática son una de las vías más seguras, ya que permiten tasar la pieza con expertos y garantizar que llegue a un público interesado. También existen comercios dedicados a la compraventa de monedas y billetes, así como ferias numismáticas organizadas en distintas ciudades españolas.

En los últimos años, las plataformas digitales se han convertido en un canal muy utilizado. Portales de compraventa y foros especializados permiten contactar con coleccionistas de todo el mundo. No obstante, es fundamental asegurarse de la reputación del comprador y contar con una tasación previa que evite vender piezas valiosas a un precio inferior al real.

¿Cuánto dinero se puede obtener realmente?

No todas las pesetas españolas tienen un alto valor. La mayoría de las monedas que circularon en grandes cantidades apenas se venden por algunos céntimos o unos pocos euros. Sin embargo, aquellas ediciones con errores, tiradas limitadas o ejemplares conmemorativos son las que realmente interesan en el mercado.

De acuerdo con expertos en numismática, una familia que conserve un lote variado de monedas y billetes puede llegar a obtener varios cientos de euros. En casos excepcionales, cuando se trata de piezas muy raras o únicas, la cifra puede superar varios miles.

Por eso es recomendable realizar una revisión detallada de lo que se tiene en casa antes de descartarlo como un recuerdo sin valor.