Paz Serrano 30 SEP 2025 - 16:08h.

La Constitución establece que los presupuestos han de presentarse ante el Congreso tres meses antes de la expiración de las cuentas del año anterior

El Gobierno estira el plazo para presentar los Presupuestos, mientras el PP amenaza con llevarle al Constitucional

El Gobierno mantiene su voluntad de presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 "lo antes posible" y ha justificado la extensión de los plazos dada "la complejidad parlamentaria". Informa Teresa Fernández-Cuesta.

"Cuando tienes un Congreso con una complejidad parlamentaria como la que es, y tienes que hablar y debatir con distintos grupos parlamentarios, pues esto te lleva seguramente a tener que alargar algo más los plazos", ha afirmado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Techo de gasto y senda de déficit

No obstante, fuentes gubernamentales han abundado en la idea de que los Presupuestos puedan estar antes del 31 de diciembre, aunque han reconocido que el tiempo no juega en favor del Gobierno, al tiempo que han asegurado que la intención es presentar el techo de gasto y la senda de déficit en las próximas semanas, sin entrar en plazos concretos.

El artículo 134 de la Constitución marca que el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

Sin embargo, el Gobierno no ha aprobado aún ni el conocido como 'techo de gasto' ni la senda de estabilidad --que se vota en el Congreso-- para dar el pistoletazo de salida a la tramitación de las nuevas cuentas públicas.

Únicamente, el Ejecutivo ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden ministerial para arrancar las nuevas cuentas, un instrumento interno para que los distintos ministerios planteen sus propuestas de gasto de cara los próximos Presupuestos.

En cualquier caso, la portavoz del Gobierno ha asegurado que la intención y el interés del Gobierno sigue siendo el de presentar unos nuevos Presupuestos y además presentar lo antes posible el techo de gasto y esa senda de estabilidad.

De hecho, Alegría ha explicado que dado que la senda de estabilidad debe ser aprobada en el Congreso de los Diputados, ya se están manteniendo conversaciones con el resto de las fuerzas políticas, aunque ha apelado a "la cautela y la prudencia" que requiere este tipo de negociaciones.