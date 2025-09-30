El Gobierno busca una transformación profunda respecto al sistema vigente, que hasta ahora permitía registros en papel

Sanciones en el nuevo registro horario, ¿las empresas podrán multar a los trabajadores que no fichen?

El Gobierno ha dado luz verde este martes al nuevo reglamento para el registro horario laboral, buscando modernizar y reforzar el control sobre las condiciones laborales en España. La reforma introduce un sistema digital, accesible en remoto y verificable en tiempo real, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores, mejorar la conciliación laboral y personal, proteger la salud laboral y asegurar la desconexión digital fuera del horario de trabajo.

El Gobierno busca una transformación profunda respecto al sistema vigente, que hasta ahora permitía registros en papel y carecía de mecanismos efectivos para la supervisión inmediata.

Novedades del nuevo registro horario

Entre las novedades más destacadas se encuentran:

Digitalización completa del registro horario: Se elimina la posibilidad de llevar registros en papel, obligando a las empresas a utilizar sistemas digitales que permitan un control más riguroso y fiable de las horas trabajadas.

Se elimina la posibilidad de llevar registros en papel, obligando a las empresas a utilizar sistemas digitales que permitan un control más riguroso y fiable de las horas trabajadas. Acceso remoto y en tiempo real: Tanto los empleados como la Inspección de Trabajo podrán acceder de forma inmediata y remota a los registros horarios. Esto facilita la supervisión y la detección rápida de posibles irregularidades.

Tanto los empleados como la Inspección de Trabajo podrán acceder de forma inmediata y remota a los registros horarios. Esto facilita la supervisión y la detección rápida de posibles irregularidades. Imposibilidad de modificar datos sin consentimiento: El reglamento prohíbe que los datos del registro horario puedan ser alterados sin el consentimiento explícito del trabajador, lo que protege la integridad de la información y evita manipulaciones que puedan perjudicar a los empleados.

El reglamento prohíbe que los datos del registro horario puedan ser alterados sin el consentimiento explícito del trabajador, lo que protege la integridad de la información y evita manipulaciones que puedan perjudicar a los empleados. Protección de la conciliación y la salud laboral: Al garantizar un registro fiable y transparente, se busca evitar jornadas excesivas y promover el respeto a los tiempos de descanso, contribuyendo a la salud física y mental de los trabajadores.

Al garantizar un registro fiable y transparente, se busca evitar jornadas excesivas y promover el respeto a los tiempos de descanso, contribuyendo a la salud física y mental de los trabajadores. Fomento de la desconexión digital: El sistema también pretende asegurar que los trabajadores puedan desconectarse digitalmente fuera de su jornada laboral, un aspecto cada vez más relevante en la era del teletrabajo y la hiperconectividad.

Procedimiento y plazos previstos para la implementación

El decreto aprobado hoy por el Consejo de ministros establece que las empresas deberán adaptar sus sistemas de registro horario a esta nueva normativa en un plazo breve, con la intención de que el sistema sea plenamente operativo en pocos meses. Aunque no se han detallado fechas exactas, fuentes gubernamentales indican que la implementación deberá completarse antes de que finalice el año en curso.

Para facilitar la transición, se prevé que el Ministerio de Trabajo ofrezca guías y herramientas para que las empresas puedan cumplir con los nuevos requisitos sin dificultades técnicas ni administrativas. Además, la Inspección de Trabajo contará con recursos mejorados para supervisar el cumplimiento y detectar incumplimientos de forma ágil.

Sindicatos y empresarios discrepan sobre la reforma

La aprobación urgente de este reglamento ha generado diversas reacciones entre los agentes sociales, sindicatos, empresarios y expertos en derecho laboral.

Las fuerzas sindicales han valorado positivamente la medida, destacando que la digitalización y el acceso en tiempo real al registro horario son pasos fundamentales para proteger los derechos laborales y evitar abusos como las horas extras no remuneradas o jornadas excesivas.

También se subraya que la medida contribuirá a mejorar la conciliación familiar y personal, al garantizar que los trabajadores puedan desconectarse fuera de su horario laboral, un aspecto clave para la salud mental y el bienestar.

Los sindicatos coinciden con la propuesta gubernamental destacando que la reforma no busca aumentar las sanciones, sino hacer que el sistema sea eficaz y transparente, lo que a largo plazo beneficiará tanto a empleados como a empleadores.

Por el contrario, los empresarios han expresado preocupación por la rapidez con la que se ha aprobado el reglamento y por los costes y dificultades técnicas que puede suponer la adaptación a un sistema digital obligatorio, especialmente para pequeñas empresas con menos recursos.

También se ha señalado que la supervisión en tiempo real podría generar una sensación de vigilancia excesiva sobre los trabajadores, afectando la confianza y la autonomía en el desempeño de sus funciones.

Desde el campo profesional, algunos expertos advierten que, aunque la intención es positiva, la efectividad del sistema dependerá en gran medida de la correcta implementación y de que se eviten burocracias que compliquen el día a día de las empresas.