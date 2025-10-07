Invertir en oro, un negocio al auge: "No es que valga mucho, es que el dinero cada vez vale menos"

El oro sube un 1% y firma otro máximo histórico

La fiebre del oro marca un máximo histórico: 4.000 euros por zona

El precio del oro sigue al auge. La inestabilidad de los mercados hace que este metal precioso se siga revalorizando y ya lo hace cerca de un 50%.

Considerado históricamente como un activo refugio para los inversores en tiempos de incertidumbre, ha marcado durante la madrugada de este martes un nuevo máximo en los 3.977,44 dólares, en medio de las tensiones políticas en Estados Unidos y Francia.

Muchos son los inversores que apuestan por este metal precioso y en 'La mirada crítica' hemos querido entrevistar en directo a Isaac Sánchez, CEO de la empresa compraventa de oro.

Sobre si hay que tener mucho dinero para invertir en este metal precioso, nuestro experto ha sido tajante: "No. Hay todo tipo de inversores, jóvenes y de avanzada edad. Gente con algo de ahorro que ve cómo el dinero en el banco no le da ninguna rentabilidad".

"Una rentabilidad del 36% y este año ya hay un 33% acumulado, eso es una rentabilidad enorme", ha continuado informándonos.

Sobre los riesgos que tiene invertir en oro, Isaac Sánchez nos ha aclarado: "Como cualquier activo que cotiza en bolsa, sube y baja. La gráfica del oro solamente ha hecho que subir históricamente, pero es verdad que no es algo que compra hoy para vender mañana y es un medio-largo plazo. El dinero cada vez vale menos, pero el oro conserva su valor".

Además, ha dejado claro que debido a la inestabilidad que se vive a nivel mundial, todo apunta a que el precio del oro no ha tocado techo y seguirá siendo una buena inversión durante mucho tiempo.