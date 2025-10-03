El tomate de Almería, en peligro de extinción: "Ya se está produciendo menos"

Nuria Morán 03 OCT 2025 - 09:00h.

Un ganadero, contra las leyes del gobierno: "Luego le compran alimentos a Marruecos, ¿ellos cumplen la normativa sanitaria?"

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Andrés Góngora, secretario COAG de Almería, de la disminución en la producción del tomate nacional

Compartir







El nuevo acuerdo entre el Gobierno español y Marruecos ha enfadado a los agricultores, ya que, a su juicio, preferencias arancelarias a los productos procedentes del Sáhara Occidental. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el Sáhara Occidental es un territorio autónomo y jurídicamente distinto de Marruecos.

Con relación a este polémico tema, 'La mirada crítica' ha hablado en directo con Andrés Góngora, secretario COAG de Almería, que ha destacado la disminución de productos como el tomate en nuestro país: "Ya se lleva una década produciendo menos tomate en Almería. Se ha pasado de tener más 12.000 hectáreas entre Almería y la costa de Granada a 8.000 que vamos a tener esta campaña. En especial determinados tomates como los cherri, que son lo que más mano de obra necesitan y con los que menos podemos competir con países como marruecos".

Andrés Góngora, secretario COAG de Almería: "Es una competencia desleal descarada que además está amparada jurídicamente por la Comisión Europea"

Este agricultor ha denunciado la situación que está atravesando el campo español: "No roza los límites de la competencia ilegal, es una competencia desleal descarada que además está amparada jurídicamente por la Comisión Europea. Las normativas de producción de Europa no tienen nada que ver con las de Marruecos, que además ahora permiten traer alimentos del Sahara".

Además, ha dejado claro que es un problema realmente difícil de solucionar si no se toman medidas: "Nuestra competencia especialmente está en la mano de obra, ya que allí cobran unos ocho euros por día y aquí se perciben unos 90 euros por jornada".