Koldo García se defiende tras el último informe de la UCO

La UCO muestra los supuestos sobres que el PSOE pagó a Ábalos y Koldo: "El sobre de Víctor, a mi mesa, y el de Ferraz, a la mesa del ministro"

En el nuevo informe de la UCO se ha desvelado el lenguaje secreto que utilizaban Koldo García y José Luis Ábalos para referirse al dinero, junto a la mujer de Koldo. Entre Koldo y su esposa, el dinero se mencionaba con términos como chistorras, lechugas o soles, mientras que el exministro se refería a él como folios o cajas de folios. En el documento también se refleja que existen 95.437 euros de gastos por parte de Ábalos sin justificar.

'La mirada crítica' ha hablado en exclusiva con Koldo García tras conocerse este último informe de la UCO y nos ha aclarado la relación que tenía con Luis, el dueño del supermercado: "Yo tenía relación con él porque era donde iba a entrenar, a un pueblo de al lado. Conocí a este señor como a 300 señores y les decía que fueran a comprar allí".

Koldo García: "Yo efectuaba los gastos y los pasaba al partido mediante ticket o recibo, y ya ellos me lo abonaban"

Sobre el informe, Koldo asegura que está incompleto: “"El informe está incompleto. Dicen que no saben de dónde viene el dinero, pues a lo mejor viene de los alquileres que hacía a guardias civiles en los pisos de Navarra. He trabajado 25 años absolutamente para todo lo que han necesitado, y muchas veces sin cobrar absolutamente un duro. Yo efectuaba los gastos y los pasaba al partido mediante ticket o recibo, y ya ellos me lo abonaban".

Por último, se defiende de las investigaciones sobre sus teléfonos móviles: "Si hubiéramos podido tener acceso a lo que la Guardia Civil o la UCO están investigando en mis móviles, podríamos dar una explicación coherente y con bastante sentido común para que la gente entienda qué se estaba haciendo".