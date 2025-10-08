Alberto Rosa 08 OCT 2025 - 17:39h.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) nutrirá el Fondo de Reserva para las pensiones de un 0,15% de la base máxima

Los planes de pensiones de los autónomos: qué son, cómo tributan y cuánto puedes desgravarte

Los trabajadores van a encontrar en su nómina un cambio que va a afectar directamente a sus ingresos mensuales. A partir del próximo 1 de enero de 2026 entra en vigor una nueva deducción obligatoria: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Este sistema, que se aplica desde 2023, supondrá una reducción en la nómina de los trabajadores de hasta 95 euros mensuales, en función de su salario base. Se trata de una medida obligatoria que responde a una estrategia destinada a reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

La medida está recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) desde hace dos años mediante el Real Decreto ley 2/2023 y su objetivo es claro: prepararse ante la jubilación de la generación de los ‘baby boom’, es decir, los nacidos entre 1958 y 1978.

Cómo va a afectar a las nóminas

El MEI tenía un recargo del 0,6% sobre la base de cotización. Lo que ocurrirá en enero es que ese porcentaje se incrementará al 0,9%. Son las empresas las que deberán de calcularlo junto a todas las cotizaciones sociales.

De hecho, estará incluido en la sección de “contingencias comunes-MEI” en la nómina y los trabajadores no tendrán que realizar ningún trámite. El porcentaje del 0,9% se reparte entre el trabajador y la empresa. El empleado asumirá un 0,15% (hasta ahora estaba en 0,13%), mientras que la empresa aportará el 0,75% restante.

En un salario bruto mensual de 3.000 euros, el descuento total será de 27 euros, de los cuales 4,5 corresponden al empleado y 22,5 a la empresa. Sin embargo, en los casos de personas que cotizan la base máxima, es decir, 63.180 euros anuales, al aplicarse el 0,15%, la deducción anual va a ser de 94,77 euros.

No repercute en las pensiones futuras

Hay que resaltar que esta cotización no repercute en la pensión futura de los trabajadores. Aunque cada mes se descuente un importe adicional de la nómina que antes no estaba, este mecanismo no genera derechos adicionales de jubilación.

La única finalidad es alimentar el Fondo de Reserva para garantizar las pensiones. También hay que tener en cuenta que el porcentaje del MEI no es fijo. El porcentaje para 2026 es de 0,15%, pero para los próximos años cambiará.

En 2027, la parte que corresponde a los trabajadores subirá al 0,17%, mientras que la de la empresa será de 0.83%. En 2028, el trabajador asumirá el 0,18% y la empresa el 0,92%. Finalmente, de 2029 en adelante, la parte que corresponde a los trabajadores será del 0,20% y la de la empresa ascenderá al 1%.