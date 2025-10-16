Esto es lo que dice un experto de Hacienda sobre la legalidad de los pagos en efectivo

El Presidente de Técnicos de Hacienda GESTHA, Carlos Cruzado, habla del pago en metálico

Las pequeñas empresas siguen usando el pago de gastos en metálico porque resulta más ágil y sencillo

A raíz de los pagos en efectivo realizados en el PSOE y que el propio partido defiende como legales hemos querido saber si, a día de hoy, las empresas siguen utilizando metálico para pagar los gastos a sus empleados. Y parece que sí, se siguen utilizando porque efectivamente son legales siempre que la operación no supere los 1.000 euros. La información en vídeo de la periodista Sara García.

Este es el caso de una pequeña empresa en la que uno de sus 50 empleados se va de viaje con la caja de gastos. El trámite es bastante sencillo y rápido, de ahí que siga usándose. Basta que el trabajador rellene una hoja de gastos de lo que ha adelantado de su bolsillo y después con los justificantes, la empresa se lo reembolsa en mano o por transferencia.

Esta vez ha sido Rubén, el jefe el que ha adelantado el dinero que su trabajador para usar para pagar el hotel en Murcia. Le da el dinero en efectivo y le avisa "luego me traes los justificantes".

Rubén Navarro, CEO de 'Tu Súper', nos explica que no siempre sigue una norma fija y depende de cada trabajador: “Según la casuística de cada uno, unos prefieren por trasferencia y otros en efectivo”. Estos pagos de una y otra manera son legales, "siempre que la operación no supere los 1.000 euros.

El pago en efectivo "es habitual para pequeños pagos": la ley no lo prohíbe

El Presidente de Técnicos de Hacienda GESTHA, Carlos Cruzado, también aclara que "la ley no prohíbe estas cajas siempre que estén controladas. Sobre todo, es habitual para pequeños pagos. Esto es algo que con el tiempo obviamente cada vez se va limitando más y se utiliza más las trasferencias, el bizum" y otros métodos, igual de ágiles, pero más transparentes.

Las nuevas tecnologías se usan en la inmobiliaria de Santiago, que se apoya en ellas para estos pequeños gastos de trabajo. Así lo explica: “Les hacemos unas tarjetas de crédito y una línea de crédito. Y luego ellos lo tienen que justificar para Hacienda con los tickets”.

El técnico de Hacienda explica que "el uso de efectivo, al no dejar rastro, en los sectores, donde se usa con mayor asiduidad es donde puede haber mayor economía sumergida ".

Se calcula, que en España, el dinero negro supone el 24% del PIB, lo que supone unos 240.000 millones de euros, sin declarar que no terminan en las arcas públicas.