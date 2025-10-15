"Responderemos apropiadamente, como siempre hacemos, a cualquier medida tomada contra uno o más de nuestros Estados miembros"

Trump afirma que podría aplicarle un "castigo comercial con aranceles" a España y el Gobierno le resta importancia a la amenaza

La Comisión Europea (CE) aseguró este miércoles que responderá "apropiadamente a cualquier medida" comercial contra un Estado miembro de la Unión Europea (UE), tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a España por no elevar su gasto militar al 5 % del PIB.

"Responderemos apropiadamente, como siempre hacemos, a cualquier medida tomada contra uno o más de nuestros Estados miembros", declaró el portavoz de la Comisión Olof Gill durante la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario.

En cualquier caso, el portavoz quiso aclarar que la CE no suele hacer comentarios sobre "escenarios hipotéticos" como el planteado por Trump en sus declaraciones.

Gill sí recordó que la política comercial es competencia exclusiva de la Comisión Europea, que actúa en nombre de todos los Estados miembros del club comunitario.

Asimismo, subrayó que el acuerdo para evitar una guerra comercial que Estados Unidos y el club comunitario alcanzaron en verano es la "plataforma" para abordar cuestiones comerciales o relacionadas con el comercio.

La amenaza de Trump y la respuesta de Albares

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este martes a España con represalias comerciales por ser el único miembro de la OTAN que no se ha comprometido a gastar el 5 % de su PIB en defensa y aseguró que el gobierno de Pedro Sánchez está siendo "increíblemente irrespetuoso" con la Alianza.

"Creo que es una falta de respeto a la OTAN. De hecho, estaba pensando en imponerles (a España) un castigo comercial a través de aranceles por lo que hicieron, y podría hacerlo. Creo que es increíblemente irrespetuoso", dijo Trump durante un encuentro con el presidente argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca.

Trump, que ya ha manifestado su descontento con el país ibérico en varias ocasiones anteriores, insistió en que está "muy disgustado con España", ya que es el único que se niega a cumplir con el compromiso del 5 % y se mantiene en dedicar el 2,1 %.

Daba flexibilidad a España

Las amenazas de Trump se produjeron a pesar de que, en junio, los miembros de la OTAN alcanzaron un acuerdo que daba flexibilidad a España para gastar menos del 5 % del PIB en defensa, la meta que los aliados han acordado para su gasto anual en defensa y seguridad para 2035.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró este miércoles, como respuesta a las amenazas de Trump, que el compromiso de España con la Alianza Atlántica y todo lo que aporta a la seguridad euroatlántica, "está fuera de toda duda".

En declaraciones a los medios en la ciudad china de Hangzhou, tras mantener una reunión con su homólogo chino, Wang Ji, Albares insistió en que España "es un aliado fiable", que cuenta con un despliegue máximo en el flanco este europeo, "fundamental" para la seguridad de la zona.